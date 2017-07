Miks lennukid mõnikord enne maandumist tiirutavad?

Hiljuti jõudis sotsiaalmeedia vahendusel avalikkuse ette reisija pahandav kiri, kus ta süüdistas pilooti purjus peaga lendamises. Süüdistus tugines vaid sellele, et enne maandumist tegi piloot lennujaama kohal mitu tiiru, vahendab Travel and Leisure.

Kiiresti toodi seepeale aga välja, et tegu on vägagi tavapärase manöövriga ning selle eesmärgiks on tagada igati turvaline maandumine. «New York on unikaalne linn, kus on 16 kilomeetri raadiuses kolm suurt lennujaama,» sõnas lennundusekspert Phil Derner. «Seal on keeruline ja kitsas õhuruum.»

JFK, Newarki ja LaGuardia lennujaamadesse maanduvad lennukid peavad arvestama üksteisega ja lisaks ka ilmaoludega. «See, kuidas piloodid maanduvad, võib muutuda ilma, lennuliiklustiheduse ja ka maandumisraja tõttu, mis lennukile on määratud,» sõnas Derner.

Mõnikord peavad piloodid maandumist alustama raja teisest otsast, mistõttu peavad nad sõitma ka ümber lennujaama. Teinekord ei ole aga ilmaolud soosivad, mistõttu võib piloot otsustada maandumise katkestada ja minna uuele ringile, et tagada igati turvaline maandumine.

«Kuigi reisijatele võib see tunduda hirmutav, kui mootorite heli taas kord muutub, on see tegelikult kõik väga turvaline. Seda juhtub lennujaamades iga päev,» kinnitas Derner.