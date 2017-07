Uuring: turistide raha on loomade heaolust tähtsam

Safaritel elevantide uudistamine nende loomulikus keskkonnas ei tee loomadele liiga, kuid enamiku turistide soovinimekirjas on hoopis loomadega sõitmine, nende pesemine või paitamine, vahendab Lonely Planet.

Mittetulundusühing Maailma Loomakaitse (WAP) hindas 3000 vangistatud elevandi olukorda ja avaldas raporti, milles tõi välja ka turismi laastava mõju elevantide heaolule. WAP uuris lähemalt 200 meelelahutuspaika Tais, Laoses, Kambodžas, Sri Lankal, Nepalis ja Indias.

Kõige suurem nõudlus elevantidega suhtlemise järele on Tais, kus turistide heaks peab tööd tegema rohkem loodusest kinni püütud elevante kui kõikides ülejäänud riikides kokku. Uuringu käigus selgus, et kolmandik elevantidest elab tõsiselt julmades tingimustes. Kui neid parajasti ei kasutata, hoitakse neid kogu aeg ketis, neile ei anta süüa ja neid pekstakse pidevalt, et nad harjuksid inimeste seljas vedamisega. Looduses ei laseks nad kunagi inimest enda selga.

Kuna noort elevanti on kergem treenida, võetakse beebid sageli vanemate juurest ära ja neid sunnitakse elama terve elu vangistuses, lihtsalt selleks, et turiste lõbustada. See tähendab, et elevantidel on vähem järeltulijaid ja nad elavad lühemat aega kui nende vabaduses elavad kaaslased. Sel on aga erakordselt halb mõju just Aasia elevantidele, kes on ka ohustatud liikide nimekirjas.

Kui reisides on endiselt soov elevante näha, tuleks külastada mõnd elevantide varjupaika, kus loomi koheldakse hästi. Seal ei saa küll nendega sõita ja neid katsuda, kuid saab jälgida, kuidas elevandid looduses toimetavad.