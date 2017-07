Riik, kus juhtub kõige enam selfie-surmasid

Alates 2014. aasta märtsist kuni 2016. aasta septembrini juhtus maailmas 127 surmaga lõppenud selfie-õnnetust, millest 76 leidis aset Indias. Teisele kohale jäi Pakistan, kus sai sama perioodi jooksul surma üheksa selfiet teinud turisti, vahendab Travel and Laisure.

Selle aasta jooksul on Indias juhtunud juba kaks õnnetust, kus mõlemad kannatanud uppusid, tehes ohtlikus kohas pilti. Kumbki noortest ei pööranud tähelepanu suurtele lainetele, mistõttu nad kukkusid vette ja uppusid.

Eelmisel aastal kuulutas Mumbai välja 15 ohtlikku piirkonda selfie-vabaks, kuhu politsei pani üles ka sildid. Peamiselt asuvad need piirkonnad just mere ääres. Lisaks on saadetud sinna ka täiendavaid politseijõudusid, et külastajaid hoiatada.

Peaaegu 90 protsenti India selfie­-surmadest on juhtunud mere ääres. Mujal maailmas on enamus õnnetusi, 25 protsenti, juhtunud aga kõrgustes pilti tehes. Kõige sagedamini surevad pildistamise tõttu noored mehed. 75 protsenti kõikidest hukkunutest on mehed ja 70 protsenti on nooremad kui 24 aastat.