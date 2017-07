Kuidas tagada, et pagas kunagi ära ei kaoks?

Paraku on see aga üks halvemaid asju, mis reisil juhtuda saab, sest keegi ei taha veeta basseini ääres aega pikkade varrukate ja tennistega. Siiski saab iga reisihuviline vähendada tõenäosust, et kohver liialt kauaks omanikust lahku läheks, vahendab Travel and Leisure.

Kõige enam kaovad kohvrid ära just siis, kui reisid jätkulendudega, mistõttu on mõistlik lennata võimalusel alati otse, või siis esimene ots mõne kompaktse lennujaama kaudu. Kui pead aga lendu jätkama suure lennujaama kaudu, tasuks varuda seal piisavalt aega.

Kuigi lennujaamas ootamine ei ole väga lõbus, tagad sellega, et ka sinu pagasil on aega järele jõuda. Võimalusel tuleks soetada ka nutikohver, mis annab omanikule pidevalt oma asukohast märku. Mõni lennufirma pakub ka ise jälgimisteenust, kuid üldjuhul ei ole see veel väga levinud.

Kindlasti tuleks meeles pidada, et kõik võivad eksida, mistõttu tuleks pagasit ära registreerides kontrollida, kas pagasile sai peale õige silt. Samuti tuleb pagasilindi juures ette olukordi, kus mõni kohver näeb teisega niivõrd sarnane välja, et keegi haarab lindilt vale eseme.

Seepärast tasuks enda kohver muuta äratuntavaks, lisades sellele näiteks mõne paela või kleepida peale kleepsud.

Sageli tullakse lennujaama ka nii, et vanad kohvrisildid on veel pagasi küljes ja neid kogutakse sinna omamoodi suveniirina. See ei ole kindlasti hea mõte, sest nii võivad ka lennujaama töötajad segadusse sattuda ja kohvri ekslikult valesse kohta saata.

Kõige parem on aga, kui pakid asendamatud ja tõeliselt vajalikud asjad endale käsipagasisse. Nii võid kindel olla, et isegi kui kohver kaduma läheb, saad oma puhkuse ikkagi mõnusalt veedetud.