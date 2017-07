Miks kasvab turistide arv maailmas kõige kiiremini just Sierra Leones?

Seetõttu on aastaga Sierra Leone turistide arv kasvanud hämmastavad 310 protsenti. Osaliselt kirjutatakse populaarsuse kasv Ebolast ülesaamise arvele. Reisijate jaoks on Sierra Leone aga Lääne-Aafrika salajane rannakuurort, vahendab Lonely Planet.

Sierra Leones on hämmastavalt ilusad rannad ja lopsakad vihmametsad, kus elavad mitmed väljasuremisohus liigid. Lisaks on seal ka elav pealinn Freetown ja mitmed ajaloolised vaatamisväärsused, kirjeldas Lonely Planeti Aafrika-ala toimetaja Matt Philips.

Riiki laastas üle kümne aasta kestnud kodusõda ja alles hiljuti levis seal ka Ebola viirus, kuid nüüdseks on mõlemad seljatatud ja tasapisi on olukord taastunud. Seetõttu võib just turism mängida olulist rolli riigi taaselavdamisele.

Sierra Leone on Aafrika üks kolmest suurimast loomavaatlusriigist. Tiwai saarel on metsloomade kaitseala, kus elutseb 11 liiki primaate. See on üks väheseid paiku Lääne-Aafrikas, kus võib näha šimpansied ja teisi ohustatud liike nagu koolobus ja diana ahvid.

Vaata, millistes riikides on veel turistide arv jõudsalt kasvanud.