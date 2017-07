Hiinasse planeertakse ehitada õhusaaste vähendamiseks miljoni taimega mets-linn

#Curiosidades. Especial #DíadelArquitecto!! #China por fin encontró la solución a su problema de contaminación?? Esto son los planes para la primera ciudad-bosque en el municipio de #Liuzhou, que podría estar acabada para el año 2020. La ciudad, diseñada por la firma italiana Stefano Boeri Architetti, acogerá aproximadamente a 30.000 personas y será capaz de absorber casi 10.000 toneladas de CO2 y 57 toneladas de contaminantes al año y producir aproximadamente 900 toneladas de oxígeno. En el proyecto todas las edificaciones estarán cubiertas de arboles y plantas, estará conectada por una vía rápida para coches eléctricos y contará con numerosos paneles solares en las azoteas para recoger energía renovable. Esta versión gigante del Bosque Vertical de Milán, una creación de Boeri inaugurada en el 2014– es considerada el primer proyecto chino que combina eficiencia energética, biodiversidad y una reducción efectiva del aire contaminado. #ForestCity #Innovación #Arquitectura #StefanoBoeri

