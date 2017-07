Need on 10 maailma suuremat lennundusmüsteeriumi

1. Amelia Earhart

Hiljuti avastatud foto tõestab, et Amelia Earhart ei surnud lennuõnnetuses, vaid ta võeti kinni jaapanlaste poolt, väidavad eksperdid 80 aastat pärast naise kadumist.

Hiljuti avastatud foto Amelia Earhartist / Scanpix

Teedrajav lendur haihtus 1937. aastal Vaikse ookeani kohal, kui tal oli pooleli lend ümber maailma. Tema kadumisele on aja jooksul pakutud palju põhjuseid. Ühed pakuvad, et lenduri võtsid vangi Jaapani väed, teised usuvad, et naine lavastas ise oma surma ning kolmandad väidavad hoopiski tulnukate sekkumist juhtunusse. Veidi aega tagasi USA Rahvusliku Arhiivi eriti salajaste dokumentide hulgast leitud foto abiga üritatakse müsteeriumile punkt panna. Uus dokumentaalfilmgi Earhartist räägib, kuidas tema lennuk võis hädamaanduda Jaapani valduses olnud Marshalli saartele. Kohalikud olid pidanud aga Earharti ning ta kaaslast spioonideks ning võtnud nad vangi. Samuti oletatakse, et USA valitsus oli teadlik toimunust, kuid ei teinud midagi lenduri päästmiseks.

2. Bermuda kolmnurk

Kolmnurkne ala Miami, Bermuda ja Puerto Rico vahel, on koht, kus paljud lennumasinad ning laevad on kummalistel põhjustel kaduma läinud. Nii haihtus näiteks USA Sõjaväe pommitaja 5. septembril 1945. aastal kui ka lennuk, kes eelmist otsima suundus.

3. «D B Cooper»

1971. aastal kaaperdas identifitseerimata reisija lennuki Boeing 727. Mees, kes reisis Dan Cooperi nime all, pressis välja 200000 dollari suuruse lunaraha ning hüppas seejärel langevarjuga lennukist välja. Meest pole suudetud siiani tuvastada, kuid FBI töötajad kinnitasid, et kaaperdajal oli lennukist väljahüppamisel väga väike tõenäosus ellu jääda.

4. TWA lend 800

Lennufirma Trans World Airlinesi lennul 800 said surma kõik pardal viibijad, kui lennuk plahvatas ning kukkus alla Atlandi ookeanisse. Õnnetuse täpsed asjaolud on ebaselged. Kahtlustatakse nii terroriste kui ka USA sõjaväe laevalt tulnud raketti. Neli aastat pärast juhtunut (2000. aastal) leiti siiski, et kõige tõenäolisemalt toimus lennuki sees plahvatus.

5. Uruguay Air Force’i lend 571

13. oktoobril 1972. aastal lendas Uruguay lennuk 40 reisija ning viie meeskonnaliikmega üle Andide, kui see ootamatult kaduma läks. Juhtunust oli möödas 72 päeva ning arvati, et kõik lennukis viibinud olid surnud. Välja ilmus aga 16 ellujäänut, kes olid sunnitud ellujäämiseks sööma ära mõned surnud kaasreisijad. 1993. aastal valmis ka antud sündmusel põhinev film «Elus» (originaalpealkiri «Alive»).

6. Air France’i lend 447

2009. aasta juunis läks Rio de Janeirost Pariisi suunduv lennuk, koos 228 inimesega pardal, kaduma. Õhusõiduk haihtus keset ookeani ning hämmingus lennufirmal võttis kuus tundi aega, et möönda selle kaotust. Veel mitmed päevad pärast õnnetust polnud lennukist jälgegi. Hiljem, pärast vraki avastamist, jõuti järeldusele, et sõiduk oli lennanud läbi äikesepilve, kuid mingisugust hädasignaali lennukist ei saadud. Pea kaks aastat hiljem leiti ookeani põhjast ka mustad kastid. Viimase aruande kohaselt olid õnnetuses süüdi pitot-torud, mis jääkristallide tõttu põhjustasid autopiloodi rikke. Samuti võis mõjutada juhtunut piloodi väsimus, kes oli eelneval ööl maganud ainult ühe tunni.