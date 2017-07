Põhjus, miks Vabadussammas on sinakasroheline

1886. aastal prantslaste kingitusena New Yorgi sadamasse jõudnud kuju on seisnud seal sellest ajast alates tänapäevani, vahendab Lonely Planet Kui sammast esmakordselt rahvale näidati, oli see punakaspruuni värvusega. Aja jooksul muutus aga värv šokolaadipruuniks ja sealt edasi sinakasroheliseks.

93 meetri kõrgune sammas on kaetud ligi 30 tonni vasega, teoreetiliselt saaks neist valmistada 435 miljonit ühesendist. Hästi teada olev sentide värv oli algselt ka Vabadussambal.

Toonimuutuse põhjuseks oli peamiselt hapnik, aga ka vihm ja pritsiv merevesi, mille kombinatsioonil Vabadussammas oma esimese 30 aastaga värvi vahetaski. Esmalt aga, kui värvusemuutus hakkas toimuma, kaaluti tõsiselt, kas peaks kiiremas korras taastama originaalvärvi. Tegu jäi aga tol hetkel tegemata ning tänapäeval ei ole just palju sellise otsuse pooldajaid. Vabadussammas on leidnud oma koha newyorklaste südames just sellisel kujul, nagu see hetkel on.

Vaata videost täpsemat selgitust Vabadussambal toimunud keemiliste reaktsioonide kohta.