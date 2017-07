Mis on iga aktiivse puhkaja auto pagasiruumis?

Kaup24 turundusjuht Rauno Kristjan tõdes, et matkatoodete müük on e-poes tõusnud ka jahedast jaanipäevast olenemata. Külastajad on viimastel nädalatel tellinud kõige enam matkatoole, mis mahuvad mugavalt autosse ning on kerged kaasas kanda.

Autoga reisijad võivad küll eelistada suveööd autos veeta, kuid suurematele loodusnautijatele kulub ära kvaliteetne ja praktiline telk, mis on mugav ja lihtsasti kokkukäiv, mõnel juhul iseavanev. Lisaks telgile tuleks mõelda ka magamisaseme pehmendamisele, kas täispuhutava, isetäituva või tavalise matkamati näol. Viimasel ajal on paljud reisisellid leidnud lihtsa lahendusena kergesti tuulega täidetava lebokoti, mis ei võta autos palju ruumi.

Kui matkatool ja magamismatt on rohkem mugavustooted, siis lausa hädavajalik on vihmavari või -keep. Pole olemas kehva ilma, on vaid muutlik ja ettearvamatu ilm. Seega tasub igaks ilmaks valmis olla ning vihmavarustus võiks alati autos oodata hetke, millal seda vaja läheb. Sõiduki pagasiruumi tasub soetada ka korralik pea- või taskulamp, mis on ideaalne abivahend öisel ajal. Suveperioodil võiks sõidukis olla varuks ka kokkupandav labidas, mis on üldjuhul üsna kompaktne, kuid mille abil on võimalik lahendada mitu probleemi.

Ka einestamine on suvel elamuslikum kui talvel. Piknikuvarustus muudab teistmoodi lõunahetked eriti mõnusaks. Suvel võiks auto pagasis olev piknikuvarustus sisaldada vähemalt termotassi, piknikutekki ja taskunuga, ideaalis ka külmakasti. Termotass hoiab joogi külmana või kuumana, vastavalt enda soovile. Külmakast on aga mugav, praktiline ja ruumikas abiline, mis võimaldab reisile võtta kaasa suupisteid ja piknikutoitu. Toit püsib termokastis külmana kuni 20 tundi ning osal mudelitel on kasti kaas kasutatav ka kandikuna.

Piknikule, randa minnes ja välikontsertide külastamise korral tasub autos varuks hoida kompaktne ja kerge piknikutekk, mida on lihtne kokku panna. Maapinnajaheduse, määrdumise ning niiskuse eest kaitseb tekki ühelt poolt PVC kate, mis annab võimaluse mugavalt aega veeta niiske rohu või ka märja liiva peal.