Videod: vaata, kuidas lennujaamatöötajad kohvreid lõhuvad

Paar päeva tagasi laeti Youtube'i üles järjekordne video, kus reisija on jäädvustanud pagasiga väga hoolimatult ümber käivad töötajad. «Mul endalgi on varem kohvris asjad katki läinud, nüüd ma saan aru miks. See on juhtunud selliste töötajate tõttu,» kommenteeris viideo autor Lewis Marasco oma Twitteri kontol.

Vaata hiljutist videot pagasi loopimisest Edinburghi lennujaamas.

Selliseid juhuseid on reisijad ja turvakaamerad varemgi jäädvustanud. Nii saavad lennukiga esimest korda lendajad või veidi laisemad kohvripakkijad veelgi utsitust pagas hoolikamalt pakkida, et toodud suveniirid ja teised õrnemad esemed ka pärast lennureisi terved oleksid, sest kohvri hellale kohtlemisele lootma jääda ei saa.