Suvesoovitus: 14 üritust, mida sel nädalal külastada

1. Pärnu Rahvusvaheline Dokumentaal- ja Antropoloogiafilmide Festival (03.07-16.07) - Lennarti Meri ideest 1987. aastal sündinud Pärnu rahvusvaheline dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival on Baltimaade vanim filmipidu. Filmilavastaja Mark Soosaare eestvedamisel korraldatava festivali üheks peateemaks on olnud algusest peale põlisrahvaste ja nende kultuuride ellujäämine. Kuid kavast leiab ka tänapäeva ühiskonda peegeldavaid sotsiaalseid käsitlusi, portreefilme huvitavatest inimestest ning inimsuhetest kui ka kunsti- ja muusikateemalisi filme. Oluline koht on ka lastel ja noortel, kellele korraldatakse õpitube ning näidatakse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi.

2. Haapsalu Vanamuusika Festival 2017 (05.07-09.07) - Lääne-Eesti ühes kaunimas kuurortlinnas 1994. aastal sündinud Haapsalu Vanamuusikafestivali hinnatakse omas žanris üheks kaalukamaks Eestis ning see on köitnud paljude nimekate muusikute tähelepanu kogu Euroopas. 13. sajandist pärit Haapsalu toomkirik on selleks võrratu paik, kontserdid toimuvad aga ka Haapsalu Jaani kirikus, kuursaalis ja mujal.

3. VXXIII Võru Pärimustantsu Festival (06.07-09.07) - Juba üle 20 aasta kogunevad juulis Võrumaale kokku sajad tantsijad, pillimehed ja lauljad nii Eestist kui ka laiast maailmast ning pakuvad ainulaadse võimaluse osa saada erinevate maade rahvakunstist. Festivalil on värvikirevad kontserdid ja simmanid, võistumängimine Teppo tüüpi lõõtsadel, õpitoad, suur tänavatants, õhtulaulud Tamula rannal, noorte rahvamuusikute kontserdid, öökino, kunsti- ja käsitöölaat. Võru folkloorifestival kuulub UNESCO juures tegutseva ülemaailmse folkloorifestivalide ühenduse CIOFF ® (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) kalendrisse.

4. V Pärnu Rahvusvaheline Saksofonifestival SAX.FEST (06.07-09.07) - Festival toob Pärnusse saksofonimängu ja -muusikahuvilised kõikjalt Eestist ja ka mujalt maailmast. Kontserdid toimuvad erinevates paikades kaasates linnaruumi ja külalisi. Saksofonimängu huvilistele korraldatakse meistriklassid.

5. Keskaja päevad Tallinna vanalinnas 2017 (06.07-09.07) - Iga aasta juulikuu esimesel täispika nädala neljal päeval muutub Tallinnas Raekoja plats ja Niguliste kiriku ümbrus õitsvaks hansalinnaks. Keskaja päevade keskmes toimub Meistrite turg Raekoja platsil. Pakutakse parimaid käsitöökaupu lähedalt ja kaugelt. Turg tegutseb iga päev. Kõigil neljal päeval pakutakse linnarahvale Raekoja platsi laval meeleolukaid kontserte, ülesastumisi ja keskaegset meelelahutust. Kaugemad esinejad saabuvad kaugetest maadest. Keskaegsed kontserdid ning erinevad ülesastumised saavad toimuma kõikjal üle Tallinna vanalinna.

6. Festival Klaaspärlimäng 2017, Tartu (06.07-11.07) - Igasuvine muusikafestival Klaaspärlimäng (‘Glasperlenspiel’) on inspireeritud Hermann Hesse samanimelise romaani ainestikust, mistõttu püütakse muusikat vaadelda ning presenteerida ebatavalisest vaatenurgast. Klaaspärlimängul on üles astunud Austraalia Kammerorkester, Covent Gardeni kammerorkester, West-Deutsche Rundfunki Sümfooniaorkester, Tokyo Filharmoonia Koor, Berliini Filharmoonikute Kvintett, Gidon Kremer, Vadim Repin, Piotr Anderszewski, Olli Mustonen, Christoph Eschenbach, samuti enamik Eesti juhtivatest muusikutest.

7. Watergate World Music 2017, Pärnu (07.07-08.07) - Watergate World Music on festivali uus muusikaline keel, mis toob Pärnusse rahvusvahelised nimed ülipopulaarsete Maailmamuusika artistide hulgast. Watergate'i kolm lava pannakse püsti festivalipargis Vallikääru nõlvadel. Festivali üheks osaks on maailma toidud.

8. Muusika-ja kultuurifestival Seto jaanituli, Käre (07.07-09.07) - Festivalil esinevad seto leelokoorid ja tantsurühmad ning pop-rock ansamblid. 2017. aastal on esinejate seas ka superstaarid Alexander Rybak ja Mario Bischin. Festivalile tuleb kaks suurt lava, lisaks suur klubitelk. Seto Jaanitulel saab olema rohkesti erinevat meelelahutust lastele- ja täiskasvanutele.