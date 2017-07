Ihkad tasuta hotellipuhkust? Liitu suvise fotojahiga Eesti Seiklusmaal!

Kui pildistamine ja seiklemine on sinu hobideks, tuleks need omavahel sobitada nii, et nende eest ka auhindu saab! Näiteks tasuta majutust kahele lahedates hotellides üle maailma. Mõni nutikam fotograaf suudab niiviisi ringi reisides peaaegu ilma püsiva elamispinnata hakkama saada. See pole vaid läänemaailma luksus. Üks unikaalne võimalus avaneb selleks sel suvel Eesti mitteametlikul seiklusmaal, Ida-Virumaal. Üheksa majatusasutust on seljad kokku pannud ja jagavad kamaluga majutusrõõme.