Kümme küsimust, mida endale enne autoreisile minekut esitada

Kui otsustad ette võtta autoreisi, siis esimene samm reisi planeerimisel on sõiduki valimine. Auto valikul on olulised näitajad istekohtade arv ja pagasiruumi suurus, samuti sõiduki lisavarustus. «Autosõit on reeglina pikk ja inimesed peavad kaua autos viibima, seega on masina valik oluline. Eriti tähtis on just lastega reisides, et sõidukis oleks mõnusalt ruumi nii reisijatele kui ka pagasile,» sõnas Moller Auto Tallinn OÜ tarbesõidukite müügijuht Margus Viileberg.

Valmista sõiduk reisiks ette

Muidugi on reisil ülioluline see, et sõiduriist alt ei veaks. Sellepärast soovitab Viileberg lasta auto enne pikemat sõitu spetsialistidel üle vaadata. «Oleks ju väga kurb ennast reisil olles tee äärest avastada põhjusel, et auto ei olnud tehniliselt korras,» ütles ta. Sellisel ülevaatusel kontrollitakse veermiku ja pidurite olukorda, õlitasemeid, rehvide seisukorda ja muud seesugust.

Tasuks ka kindlaks teha tagavararatta seisukord ning veenduda, et kõik rattavahetuseks vajalik on autos ikka olemas. Võib-olla tuleb täiendada ka autoapteeki.

Paljud autotootjad pakuvad ööpäevaringset autoabi juhuks, kui teel midagi juhtub. «Enne reisi võiks kindlaks teha, millist tuge ja mis tingimustel abistamist konkreetse auto tootja pakub. Mitme kaskokindlustuse juurde kuulub samuti autoabi, kuid see ei pruugi paketis olla nii-öelda automaatselt ehk oleks mõistlik välja selgitada, kas sinu kasko juurde kuulub ka autoabi,» soovitas müügijuht. «Kui ei, siis oleks mõistlik võtta reisiperioodiks kaskokindlustus, mis sisaldab ka autoabi,» lisas ta.

Võta dokumendid kaasa

Eestisiseselt sõites ei kanna autojuhid tihti enam auto tehnilist passi kaasas, sest kogu informatsioon on kättesaadav e-lahendustes. Välisriikidesse reisides tuleb aga kindlasti võtta kaasa kogu dokumentatsioon: auto tehniline pass, roheline kaart, juhiluba (mis ei tohi olla aegunud!) ja soovitavalt ka kaskokindlustuse poliis, sest isegi kui teistes riikides on oma e-lahendused, siis ei ühildu need Eesti registritega.

Reisi turvaliselt!

Kui sa pole seni jõudnud oma auto turvavarustust ja -võimalusi täht-tähelt tundma õppida, siis enne reisi peaks seda tegema, sest näiteks pärast 5000 kilomeetri läbimist avastamine, et autol on ka mugav püsikiirusehoidja, võib juhi tuju mõneks hetkeks nulli viia. Kui reisiseltskonnas on lapsi, siis peavad nad loomulikult istuma kaalule ja pikkusele vastavas turvatoolis. Kaitseks küljelt paistva päikese eest võiks kasutada aga turvakardinaid.

Kinnita turvaliselt lemmikloomad ja ka pagas

Lemmikloomaga reisides ei tohi lasta loomal vabalt autos ringi liikuda, vaid ta peab olema sõidu ajal kinnitatud – kas viibima oma puuris või olema kinni spetsiaalsete rihmadega. Lahtiselt autos toimetav koer on ohtlik nii iseendale kui ka kaasreisijatele, sest äkkpidurdusel võib ta ise viga saada ja suuremakasvuline koer vigastada teisi autos viibijaid. Rääkimata sellest, et loom võib häirida autojuhti ja põhjustada nõnda liiklusohtliku olukorra.

Müügijuhi sõnul tuleb tähelepanu pöörata ka pagasi kinnitamisele, kuna lahtiselt autos olevad asjad võivad saada ohtlikuks. Ohutuse tagamiseks on tänapäevastes autodes olemas ka koormakinnitusaasad, millega saab suuremaid esemeid ja kotte pagasiruumis paigal hoida.

Vajadusel rendi katuseboks

Pagasi paigutamiseks on mõnikord mõistlik kasutada hoopis katuseboksi, mida on võimalik ka rentida, sama lugu on jalgrattakinnitustega. Rendifirmad pakuvad kasutamiseks mitmesuguseid kinnitusi kas katusele või kärukonksule paigutamiseks. Nende hulgast peaks endale sobiva kindlasti leidma.

Tänapäevase mugavusvarustusega on autoreis võimalik muuta nauditavaks kulgemiseks. Jällegi on võti selles, et oma vajaduste peale on vaja mõelda juba enne reisi.

10 küsimust, mis peaks enne autoreisile minekut läbi mõtlema

1. Kas auto on piisavalt mugav pikaks reisiks? (Kui ei, saab kaaluda ka auto rentimist.)

2. Kas auto on tehniliselt täiesti korras?

3. Kas ja kuidas on mul teel võimalik saada autoabi?

4. Kas kõik dokumendid on kaasas ja kehtivad?

5. Milline on auto turvavarustus ja kas ma oskan seda kasutada?

6. Millised on auto mugavuslisad ja kas ma kasutan neid õigesti?

7. Millist meelelahutust pakkuda lastele pikal sõidul?

8. Kuidas paigutada pagas võimalikult ohutult, kuid samas käepäraselt?

9. Kas navigaatoris kasutatavad kaardid on uuendatud ja asjakohased?

10. Kuidas on reisil lahendatud akude (telefonid, nutiseadmed) laadimine?