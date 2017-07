Riik pildis: 11 kohta, mida Prantsusmaal kindlasti külastada

1. Pariis

Notre-Dame'i katedraal / Scanpix

Maailma populaarseim reisisihtkoht võõrustab aastas ligi 45 miljonit turisti, kes lähevad kohvikutesse croissant'e, muuseumitesse kunsti või tänavatele melu nautima. Romantilise õhkkonnaga linna tuntuimateks vaatamisväärsusteks on vaieldamatult Eiffeli torn, Notre-Dame’i katedraal ning Triumfikaar, kuid linnast võib leida ka maailma ühed parimad muuseumid, Louvre’i ning Orsay muuseum.

2. Marseille

Marseille / Vida Press

Üks Euroopa vanim ning Prantsusmaa elanike arvult teine linn meeldib turistidele maheda kliima, keskaegsete ehitiste ning sadamate pärast. Paiga südames asuva vana sadama lähistel paikneb rohkelt merevaatega kohvikuid, poode ning baare. Marseille’id külastades ei saa kindlasti mööda minna Calanque’i rahvuspargist, kust avanevad maalised vaated valgete kaljudega ääristatud mere sinisematele soppidele.

3. Lyon

Lyon / Vida Press

Pika ajalooga Lyonis on turistil võimalik end lõbustada näiteks jalutuskäiguga Tete d’Or pargis, restoranikülastusega Presqu’il, salajaste käikude avastamisega Croix-Rousses ja imetlemisretkega Kolme galli amfiteatris (inglise keeles Amphitheatre of the Three Gauls).

4. Strasbourg

Strasbourgi vanalinn / Vida Press

Selles linnas asuvad olulised Euroopa institutsioonid, nagu Euroopa Parlament, Euroopa Inimõiguste Kohus ning Euroopa Nõukogu. Strasbourgis on aga imeilus vanalinn, kus väärib külastust kaunis gooti stiilis katedraal, mis on tuntud keerukate nikerduste ning 300 aastase töötava astroloogilise kella poolest.

5. Arles

Amfiteater Arles / Vida Press

Vincet van Goghi vahepealse kodulinna hiilguseks on suhteliselt hästi säilinud Rooma-aegne amfiteater ning see ehitis on praegugi kasutusel härjavõitluste ning erinevate festivalide ajal. Lisaks leidub linnas UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud cryptoportikuse galerii.

6. Bordeaux

Bordeaux'i piirkonna viinamarjaistandus / Vida Press

Bordeaux linn asub Garonne’i jõe ääres, kuid on ka Atlandi ookeanist vaid pooletunnise sõidu kaugusel. Paik võlub külastajat keskaegsete kirikute ning vanade sildadega, näiteks Bordeaux katedraali ja Pont de pierre’i sillaga. Linna ümbrust avastades jäävad külastajatele aga alati silma piltilusad külad, lossid ning viinamarjaistandused.

7. Prantsuse Riviera ehk Côte d'Azur

Eze / Vida Press

Kuigi Prantsuse Riviera paremini tuntud kohad on Saint-Tropez ja Monaco, võib kindel olla, et külastamisväärseid paiku on sellel Vahemere-äärsel rannikul veel palju. Piirkonnas paistavad erilistena silma näiteks küngastele ehitatud Grasse linn ja Eze ning Saint-Paul de Vence külad. Antud rannik on küll Vahemere üks põhjapoolsemaid, aga seal on siiski aasta läbi suurepärane mahe kliima.

8. Loire Valley

Chenonceau loss Loire Valleys / Vida Press

Kesk-Prantsusmaal asuva piirkonna kaunid maastikud, muinasjutulised lossid, ajaloolised külad ning imeilusad viinamarjapõllud pakuvad külastajatele üle maailma palju huvi. Piirkonnas saavad turistid ka võimaluse osaleda veiniekskursioonidel ning –maitsmistel.

9. Senanque'i klooster

Senanque'i klooster / Vida Press

Provence'i peetekse Prantsusmaa kauneimaks piirkonnaks, sest violetsetele lavendliväljadele, hõberohelistele oliivisaludele ning taamal paistvatele mägedele on raske millegagi vastu astuda. Lavendlipõldude vahel asub aga ka kaunis klooster, mis muudab vaatepildi veel maalilisemaks.

10. Mont-Saint-Michel

Mont-Saint-Michel / Vida Press

UNESCO maailmapärandi nimekirjas olev Mont Saint-Micheli saar on saar tegelikult ainult suure tõusu ajal. Juba 8. sajandil ehitatud kindlus on koha sümbol ning kuulub seega kindlasti «peab külastama» nimekirja.

11. Versailles

Versailles' lossi park / Vida Press

Versailles'i linn meelitab turiste oma grandioosse lossiga, mille pargi pindala oli hiilgeaegadel ulatunud 8000 hektarini, praegu on see küll vähenenud 700 hektarini, kuid suur on see siiski tänapäevalgi.