Konservipurgiga mõmmide keskel ehk automatk USA läänerannikul

Baltic Toursi tootespetsialist Svea võttis mõni aeg tagasi ette automatka Ameerika läänerannikul ja tema kogemusest ning tähelepanekutest saadki lugeda allpool.

Suurlinnast looduse rüppe

Minu reisiseltskonna lääneranniku seiklus sai alguse ühel päikeselisel päeval San Franciscost. Peale kolme päeva linnamelu nautimist oli aeg kõrghooned selja taha jätta ning looduse rüppe põrutada.

Hommik Big Suris / Baltic Tours

Esimeseks sihtkohaks oli kuulus Big Sur ehk rannikuäärne piirkond San Francisco ja Los Angelese vahel, mida läbib üheks maailma kauneimaks maanteeks ristitud Pacific Coast Highway, teise nimega Highway 1.

Sinka-vonka kulgev maantee pakub eelkõige hingematvalt kauneid vaateid Vaiksele ookeanile ja mägisele rannikule kuid ka närvikõdi, sest ühel pool teed laiub suuremalt jaolt kuristik. Meie jõudsime mereäärsele maanteele nagu tellitult just „kuldsel tunnil“ ehk päikeseloojanguks. Olen kindel, et meie kogemus oli selle võrra kordades meeldejäävam.

Võib tunduda, et Big Sur ongi mõeldud lihtsalt läbi sõitmiseks, kuid nii see ei ole. Rannikult leiab armsaid linnakesi kus peatuda, kuulsa McAway kose, millest pildi tegemine on poole kohaga kohustuslik ning suurel hulgal

matkaradu, mida avastada.

McAway Falls Big Suris / Baltic Tours

Pargist parki

Edasi oli meil plaanis külastada kuulsat Yosemite rahvusparki, kuid kahjuks jäi see seekord ära. Nimelt võib juhtuda, et varakevadisel ajal on kõrgemates kohtades veel paks lumi maas ning mõningad teed seetõttu läbimatud.

Õnneks leiab läänerannikult rahvusparke nagu metsast seeni peale vihma. Niisiis valisimegi uueks sihiks Yosemitest veidi allpool asuva Sequoia and Kings Canyon rahvuspargi, mis nagu esimenegi, on koduks maailma suurimatele puudele – hiidsekvoiadele. Nende hiiglaste kõrval seismine võtab tõesti hinge kinni ja kaela kangeks!

Hiidsekvoiad / Baltic Tours

Närvikõdi lisab teadmine, et tegemist on piirkonnaga, kus elavad mugavalt erinevat liiki karud, kelle tõttu on laagriplatsidele toodud raudkastid, kuhu ööseks kogu telgis või autos olev toit lukustada tuleb. Nimelt on mõmmid ühed parajad maiustajad ja toitu täis autod nende jaoks nagu konservipurgid.

Veidralt mitmekülgne Surmaorg

Kuna meie ringreis kestis vaid seitse päeva, siis ei olnud meil aega niisama passimiseks ning järgmisel päeval ootas meid taas maantee ja uus siht. Seekord võtsime suuna Death Valley ehk Surmaoru poole. Tasub öelda, et kevad ja sügis on selle paiga külastamiseks ideaalsed, sest keskmine päevane temperatuur ei küündi üldjuhul üle 30 kraadi. Suvel võib temperatuurinäidik küündida aga üle 40.

Paljude arvates on Surmaorg lihtsalt lai kõrb ja tühi väli. Kõrb on ta küll ja lai on ta ka, aga selle „kausi“ põhjast leiab tohutult palju põnevaid, omapäraseid ja kauneid paikasid.

Näiteks on Surmaorg koduks Põhja-Ameerika madalaimale punktile Badwater Basin’ile, mis asub 85 meetrit allpool merepinda. Laia soolavälja lähedalt leiab omapärase Artist’s Palette’i. See kivimites leiduva metalli oksüdeerumise läbi värvikirevaks muutunud mäekülg on kui lilleväli keset muidu ühevärvilist maastikku.