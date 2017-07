Väljakaevamised Aafrikas viisid iidse linna avastamiseni

Exeteri ülikooli arheoloogide rühm on siiani jõudnud külas kaevata vaid 2,5 meetri sügavusele, kuid avastusi on tulnud juba suurel hulgal, vahendab Lonely Planet. Väljakaevatud esemete hulgas on rohkelt Hiinast, Madagaskarilt ja Maldiividelt pärit keraamikat, mille vanuseks arvatakse olevat umbes 600 aastat ning need annavad aimu koha olulisest kaubanduses. Lisaks avastati 12. sajandist pärit mošee, millesarnased ehitised asuvad ka Tansaanias ja Somaalias, ning 700 aasta vanused Egiptuse päritolu hõbe- ja pronksmündid.

Väärtuslike avastuste põhjal arvavad uurijad, et Harlaa oli aastasadu tagasi väga jõukas linn, mis oli tuntud ehete valmistamise ning kaubavahetuse poolest. Samuti kaevasid arheoloogid välja linna kalmistu, kuhu oli maetud ligi 300 inimest. Surnukehade uurimisel üritatakse välja selgitada, mida selle unustatud linna elanikud sadu aastaid tagasi sõid.

Tänapäeva asukad nimetavad oma elukohta hiiglaste linnaks, sest legendi kohaselt on ka praegu külas asuvad kujud tehtud kiviplokkidest, mida tavaline inimene iialgi liigutada ei suudaks. Arheoloogid pole seda teooriat aga nõus veel toetama, sest tõendeid selliste järelduste tegemiseks otseselt pole.

Väljakaevatud artefaktid (tehised, inimeste poolt valmistatud esemed) viiakse Addis Ababa rahvuslikku muuseumisse, kus huvilistel on võimalik neid ka oma silmaga näha.

