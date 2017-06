Lennufirma lubab soetada «naabrivaba» istekoha

Etihad lubab tavaklassi reisijatel osta «naabrivaba» istekoha. Alates 3. juulist on kõikidel reisijatel võimalus soetada enda istmega kõrvuti asetsevad kolm kohta, et vältida ebameeldivate naabritega suhtlemist, vahendab Lonely Planet.

Seda saab teha aga vaid siis, kui lennukis on selleks piisavalt ruumi. Reisijad saavad mõni päev enne lendu e-kirja, mis teavitab neid, et nende istekoha kõrval on veel vabad kohad ja neile antakse võimalus selle eest maksta, et need ka vabaks jääksid.

Kindlat summat ei ole selle eest ette nähtud, küll on iga lennu puhul seatud miinimum- ja maksimumsumma. Sellest, kas pakkumine läks läbi, saab reisija teada 30 tundi enne lendu.

Etihad on viimasel ajal pannud rõhku sellele, et nende tavaklassi reisijad saaksid paremat teenust. Nii on nad sisse seadnud autojuhiteenuse ja ka võimaluse tavaklassi reisijatel osta kõikjal maailmas juurdepääsu nende eksklusiivsetele lennujaama puhketubadele.