Kümme huvitavat fakti Dubrovnikust

Telegraph pani kokku nimekirja Dubrovniku kohta käivatest põnevatest faktidest, mida ehk kõik reisisellid ei tea.

1. Dubrovnik päästis Inglise kuninga elu

Dubrovniku kuulus katedraal ehitati Richard Lõvisüda annetuse toel. 1192. aastal, kui Lõvisüda naasis taas sõjast sattus ta Horvaatia rannikul tormituulte küüsi. Legendikohaselt lubas kuningas jumalale, et sinna kohta, kuhu ta lõpuks turvaliselt randub, ehitab ta jumalale võimsa katedraali. Selleks paigaks oli väike Lokrumi saar Dubrovniku vastas. Kui kohalikud kuulsid kuninga saabumisest veensid nad teda, et katedraal tuleks ehitada hoopis Dubrovniku linna. Nii ka tehti, kuid katedraal sai 1667. aastal maavärinas tõsiselt kannatada ning see ehitati taas üles 1713. aasta.

2. Linn saab väga hästi läbi Ameerika Ühendriikidega

Dubrovnik, kunagise Ragusa pealinnana, tegi endale nime kaubanduses ja diplomaatias. Ameerika Ühendriigid soovisid aga luua kaubandussidemeid Euroopaga ja leidsid selleks Ragusa näol sobiva partneri. Mõningate andmete alusel oli Dubrovnik ka maailmas esimene, kes tunnistas Ameerika Ühendriike 1783. aastal.

3. Dubrovniku linnamüüridest ei ole kunagi läbi murtud

Linna tunnusjooneks on kindlasti selle võimas linnamüür. Müürid, mida tänapäeval on võimalik näha, ehitati 12. ja 17. sajandi vahel ning see teeb tervele linnale tiiru peale. Mõnes paigus on müür lausa kuus meetrit paks, mistõttu ilmselt ei ole ka ühelgi võõrvõimul õnnestunud linna müüre murda. Dubrovnikut külastades tuleb kindlasti teha tiir ka linnamüüril.

4. Dubrovnik osales ühes Euroopa kõige hiljutisemas sõjas

Dubrovnik sai tõsiseid kannatusi Horvaatia iseseisvussõjas. Linn langes kaheksaks kuuks 1991.-1992. aastal Jugoslaavia rahvaarmee valdusesse. Lahingus sai surma 88 tsiviilelanikku ja 194 sõjaväelast. 11 500 hoonet said pommitamises kahjustada, kuid restaureerimistööd on enamuse sellest juba peitnud.

5. Dubrovnikut näeb pidevalt teleekraanidelt

Paljud turistid sõidavadki Dubrovnikusse vaid sellepärast, et näha, kus filmiti Troonide mängu Kuningalinna stseenid. Tänu sellele sarjale, on siia kolinud ka mitmed teised filmimeistrid. Nüüdseks on seal üles võetud juba ka Star Warsi ja uue Robin Hoodi filmi stseene.

6. Dubrovnik on ülejäänud Horvaatiast ära lõigatud

Vaid mõned kilomeetrid Dubrovnikust põhja pool on väike maariba Bosnia ja Hertsegoviinat, mis Dubrovniku ülejäänud Horvaatiast lahutab. See koridor annab Horvaatia naabrile juurdepääsu merele, mida neil muidu ei oleks.

7. Dubrovnikus asub maailma vanim apteek

Euroopa kõige vanem endiselt töötav apteek ja üks maailma vanimatest apteekidest asub just Dubrovnikus. Apteegi asutasid mungad 1317. aastal, kes hakkasid ise ravimeid tegema ja neid kohalikele müüma. Enamjaolt tegid nad ürtide baasil ravimeid igapäevaste murede eemale peletamiseks. Peamiselt leidis sealt ravimeid peavalu, kõhukinnisuse ja magamatuse vastu.

8. Dubrovnikul on kuulsad fännid

19. sajandil püüdis Dubrovnik romantikute tähelepanu. Teiste hulgas armastasid seda linna Lord Byron ja George Bernard Shaw.

9. Dubrovnik on alati olnud orjuse vastane

Dubrovniku vabariik keelustas orjuse juba 600 aastat tagasi, 1416. aastal. Hääletusel osales 78 ametnikku ja vaid kolm neist olid keelustamise vastu. Otsustati, et orjapidamine on häbiväärne, rõve ja inimlikkusega vastuolus. Kõik, kes reegli vastu eksisid, said trahvi ja kuus kuud vangistust.

10. Dubrovnik näitab oma vanust

Dubrovnikust võib leida mitmeid maailma vanimaid ehitisi. Lisaks apteegile on seal ka üks vanimaid kanalisatsioonisüsteeme, mis loodi juba 1296. aastal. Üllatuslikult on süsteem tänaseni veel kasutuses. Veel on seal üks esimesi karantiiniasutusi ja lastekodusid.