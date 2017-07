Miks on lennukis alati külm?

Kuigi paljud ilmselt eelistaks, et salongis oleks veidi soojem, on see hoitud jahedana üsna tähtsal põhjusel. Uuringutest on selgunud, et soojem õhk võib soodustada mõne reisija puhul minestamisohtu, mida pardameeskond igal juhul üritab vältida, vahendab news.com.au.

Ühendriikides avaldatud uuringus seisis, et inimestel on suurem tõenäosus minestada lennukis, kui maa peal, sest veri jõuab aeglasemini ajju põhjustades uimasust, liikumisvõime vähenemist ja gaaside teket.

Lisaks leiti, et kõrge salongitemperatuur võib minestamisohtu veelgi suurendada andes sündmusteahelale tõuke. Seega lennuki pardal, kus on sadu inimesi, kelle kehadel on erinev ülekuumenemistemperatuur, üritab meeskond seda igal juhul vältida.

Kuna lennukis pistetakse sageli rinda ka vedelikupuudusega, siis tuleb madalam õhutemperatuur ka selle vältimiseks kasuks. Lennuki õhk on niigi kuiv, seega kui keerata põhja ka temperatuur, siis tekiks vedelikupuudus veelgi kiiremini.

Seega lennates oleks targem kaasa võtta kampsunid ja jakid, et end soojas hoida, mitte loota sellele, et ühel hetkel keegi temperatuuri üles keerab.