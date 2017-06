Rooma plaanib suveks kuulsad purskkaevud kinni keerata

Joogivee purskkaevud pandi linna püsti 1874. aastal ja üsna pea anti neile ka naisoni hüüdnimi, sest veetorud meenutasid suuri ninasid. Kaevud on paigutatud kõikjale Rooma tänavatele, sealhulgas vanalinna ning nad on erakordselt suureks abiks just suvekuudel, vahendab Lonely Planet.

Purskkaevudest voolab värske, jahutav joogivesi järjepidevalt, kuid nüüd on mõte vesi kinni keerata, sest viimasel ajal on Roomat kimbutanud erakordne kuumus ja ka sademeid on tulnud vähem kui tavapäraselt.

Hädaolukord on välja kuulutatud mitmes piirkonnas, teiste hulgas ka Emilia-Roagnas. Kohalikele «endistele noortele» on välja jagatud ka brošüüre, kus soovitatakse püsida toas ja hoida ravimeid külmkapis.

Kui joogivee purskkaevud kinni keerata, säästaks see Roomale ühe protsendi joogiveest. Selle ettepaneku tegi keskkonnaminister, kuid Rooma linnapea seisab sellele tugevalt vastu, sest alates ülesseadmise hetkest, ei ole vesi purskkaevudes hetkekski voolamist lõpetanud.

Linnapea hinnangul aitaks veeprobleemi lahendada hoopis parema süsteemi loomine. Seni ei ole veel kindlat otsust vastu võetud ja veel saavad nii turistid kui kohalikud oma joogipudeleid purskkaevudest täita.