Kümme asja, mida enne Dubaisse reisimist peaks teadma

Selleks, et olla oma Dubai reisiks valmis, pani Lonely Planet kokku kümme soovitust, mida enne sinna minekut kindlasti teadma peaks.

1. Sa ei pea olema miljonär

Kuigi Dubaid nimetatakse sageli ühena maailma kallimatest linnadest, saab seda linna nautida ka väikese eelarvega. Kuna Dubai valmistub hetkel 2020. aasta Expoks on linna kerkimas ka mitmeid noortesõbralikke ja odavamaid hotelle. Isegi taksoga sõit ei ole ülemäära kallis, kuid metrooga sõit on loomulikult kõige odavam.

2. Seal ON ohtralt kultuuri

Stereotüüpselt arvatakse, et Dubais ei ole rohkemat kui kaubanduskeskused ja pilvelõhkujad. Kogu selle sädeluse taga on aga ohtralt kultuuri, mis on läbi põimunud beduiinide, araabia ja islami traditsioonidega. Selleks, et saada kiiret ülevaadet, tuleks külastada Etihadi muuseumi ja Dubai muuseumi. Kui jääb aega üle, tuleks läbi hüpata ka Dubai ooperist.

3. Dubais saab küll alkoholi

Kuigi üldjuhul selles piirkonnas alkoholi ei ole, siis Dubais on reeglid veidi pehmemad. Alkoholi saab osta litsentseeritud baaridest ja restoranidest, mis tavalielt asuvad hotellide juures. Enamikes baarides on ka soodustunnid, kus saab ühe hinna eest kaks kesvamärjukest.

4. Dubai on gurmaanide meelispaik

Varsti annab Dubai kohta oma reisijuhi välja ka Michelin, mis teeb kindlasti väljassöömise läbi aegade maitsvamaks. Kuna tegu on väga multikultuurse keskkonnaga, leiab sealt kõike alates soodsast etnoköögist, traditsioonilisest emiraadikokakunstist kuni peente Prantsuse restoranideni välja.

5. Jäta burkiini koju

Dubai on tõeline kosmopoliitide linn ja umbes 85 protsenti sealsetest elanikest on tegelikult välismaalased. Seetõttu ei pea liialt muretsema oma pea või õlgade katmise pärast. Samamoodi võib rannas julgelt bikiinides ringi käia. Kuna tegu on glamuurse linnaga, tuleks kindlasti pakkida kohvrisse ka midagi viisakat ja toretsevat, et õhtul seltskonda sobituda. Kaubamajades ja mošeedes tuleks aga jälgida kohaliku kultuuri tavasid ja end mitte liialt paljastada.

6. Dubai on tulevikulinn

Dubai ei toetu ainult mustale kullale, nüüdseks on nad oma majandust niivõrd mitmekesistanud, et neist on saanud tõeline transpordi-, kaubandus-, finantsi- ja turismikeskus. Valitsus teeb ka koostööd tehnoloogiaettevõtetega, et toota isesõitvaid autosid, lendavaid taksosid ja 3D inimorganeid.

7. Nende nädalavahetus on reedel ja laupäeval

Enamikel inimestel on reede vaba päev, siis kogunevad muslimid ka palveks. Dubai metroo alustab reedeti alles kell kümme ja enamik ärid sulgevad lõuna ajal paariks tunniks uksed. Kui otsida aga pidusid, siis selleks on parimad päevad neljapäevad ja reeded, siis on ka ostukeskused poodlejatest südaööni pungil.

8. Dubai tahab konkurentsi pakkuda Orlandole

Orlandot peetakse maailma teemaparkide pealinnaks, kuid Dubai plaanib peagi selle tiitli ära napsata. Eelmisel aastal avati Dubais neli hiiglaslikku teemaparki, nende hulgas ka maailma kõige suurem sisepark. 2019. aastal avatakse seal Six Flagsi lõbustuspark, kuhu tuleb maailma suurim Ameerika mägede atraktsioon.

9. Seal on väga turvaline

Vaatamata sellele, et seal piirkonnas väga rahulik ei ole, siis on Araabia Ühendemiraadid turvalisuselt maailmas teisel kohal. Dubai on võrreldes teiste suurlinnadega väga turvaline ja pisikuritegusid seal ette ei tule. Isegi öösiti on turvaline taksodega sõita või üksinda ringi jalutada.

10. Seal on ohtralt kõrghooneid

Dubaile on saanud omaseks kõrghooned ja nad ei plaanigi nende ehitamisega lõpetada. 2020. aastal avatakse uus 928 meetri kõrgune hoone, kus on ka suur vaateplatvorm. Saudi Araabia plaanib aga maailma kõrgeima hoone endale napsata, sest samal aastal avatakse kilomeetri kõrgune Jeddah Tower.