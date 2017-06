Miks mõned lennufirmad kasutavad teiste firmade lennukeid?

Võib juhtuda, et teise lennufirma lennuk ei ole nii hea või ei paku nii kvaliteetset meelelahutusprogrammi. Kui muidugi veab, võib vahetus olla ka vastupidine, vahendab Conde Nast Traveler.

Enamjaolt toimuvad sellised vahetused siis, kui ühel lennukil on mingi rike. Enamikel lennufirmadel ei ole angaaris varulennukeid ootamas, mistõttu tuleb abi paluda partneritelt. Samuti tekib laenamisvajadus siis, kui on tellitud uued lennukid, aga need ei ole õigeaegselt kohale jõudnud.

Sageli on lennufirmad kokkulepped teinud tšarterettevõtetega, kellel on alati suhteliselt lühikese etteteatamisajaga lennuk sõiduvalmis. Nende poolt tuleb siis loomulikult ka meeskond, sest iga liige on koolitatud just vastavalt kindlale lennukile ja tüübile.

Siiski kinnitavad kõik eksperdid, et ka need lennukid vastavad kõrgetele turvalisusstandarditele, isegi kui meelelahutussüsteem võiks parem olla. Kui reisijad toimetatakse turvaliselt sihtpunkti, siis tavaliselt ei ole reisijal õigus ka eriti mingeid vaevatasusid nõuda. Küll võib aga lennufirma ise vastu tulla ja teades, et kliendid on saanud veidi kehvemat teenust, ise mingit vaevatasu pakkuda.

Eraldi juhtumid on aga need, kus mitu lennufirmat müüb ühele lennukile pileteid. Seega tuleks pileteid ostes alati üle kontrollida, kes lendu opereerib ehk siis kelle lennukisse reisijad suunatakse.