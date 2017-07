Loe, milliste teostega soovitavad suursaadikud tutvuda enne Eestisse ja teistesse riikidesse reisimist

Keeleõppefirma Babbel küsis Ameerika Ühendriikides olevatelt suursaadikutelt raamatu- ning filmisoovitused turistidele, kes kavatsevad külastada nende koduriiki, kirjutab Lonely Planet. Teiste hulgas on turistidele soovitatud ka üks kirjatöö ja ekraniseering Eestist.

Austria

Raamat: «Tubakapoodnik» - Robert Seethaler

Film: «Kolmas mees», 1949

Aserbaidžaan

Raamat: «Ali ja Nino» - Kurban Said

Film: «Ali ja Nino», 2016

Bhutan

Raamat: «Treasures of the Thunder Dragon: A Portrait of Bhutan» (eesti keeles «Tormidraakoni aarded: Bhutani portree», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) - Ashi Dorji Wangmo Wangchuck

Film: «Travellers and Magicians» (eesti keeles «Reisijad ja võlurid»), 2009

Tšiili

Raamat: «Vaimude maja» - Isabel Allende

Film: «Ei», 2012

Colombia

Raamat: «Sada aastat üksildust» - Gabriel García Márquez

Film: «Colombia magia salvaje» (eesti keeles «Colombia metsik maagia»), 2015

Taani

Raamat: «Preili Smilla lumetaju» - Peter Høeg

Film: «Kuninglik armulugu», 2012

Malta

Raamat: «In the Name of the Father (And of the Son)» (eesti keeles «Isa (ja poja) nimel», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) - Immanuel Mifsud.

Film: «Limestone cowboy» (eesti keeles «Paekivi kauboi»), 2017

Eesti

Raamat: «Mees, kes teadis ussisõnu» - Andrus Kivirähk

Film: «Lotte ja kuukivi saladus», 2011

Soome

Raamat: «Muumitrollid» - Tove Jansson

Film: «Tale of a Forest» (eesti keeles «Metsa lugu»), 2012

Saksamaa

Raamat: «Tschick» - Wolfgang Herrndorf

Film: «Head aega, Lenin!», 2003

India

Raamat: «Freedom at midnight» (eesti keeles «Vabadus keskööl», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) - Dominique Lapierre ja Larry Collins

Film: «Mussoonpulm», 2001

Kreeka

Raamat: «Vabadus või surm» - Nikos Kazantzakis

Film: «Kreeklane Zorbas», 1964

Island

Raamat: «Iseseisvad inimesed: kangelassaaga» - Halldór Laxnes

Film: «Heima», 2007

Iirimaa

Raamat: «TransAtlantic» (eesti keeles «Transatlantiline», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) - Colum McCann

Film: «Ükskord», 2007

Jamaica

Raamat: «Selected poems» (eesti keeles «Valitud luuletused», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) – Louise Bennett

Film: «Libe liug», 1993

Uus-Meremaa

Raamat: «Vaalaratsanik» - Witi Ihimaera

Film: «Hunt for the Wilderpeople» (eesti keeles «Jaht metsikutele»), 2016

Norra

Raamat: Harry Hole’i raamatusari - Jo Nesbø

Film: «Kon-Tiki», 2012

Sloveenia

Raamat: «I Saw Her That Night» (eesti keeles «Ma nägin teda sel ööl», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud)

Film: «Valley of Peace» (eesti keeles «Rahu org»), 1956

Rootsi

Raamat: «Nordic Ways» (eesti keeles «Põhjamaade viisid», raamatut pole veel eesti keelde tõlgitud) - András Simonyi

Film: «Mees nimega Ove», 2015

Ühendkuningriigid

Raamat: «Lepitus» - Ian McEwan

Film: «Briani elu», 1979