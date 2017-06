Kas lennukisse võib alkoholi võtta?

Kuigi lennufirmad panustavad sageli suuri summasid oma veinikaardi ja muu alkoholimenüü täiustamisele, siis sageli nii hästi oma alkoholijoojaid ei tervitata, vahendab Conde Nast Traveler.

Mida võid kindlasti teha

Kui reisid riikide vahel, kus serveeritakse alkoholi, võid kindel olla, et tohid võtta lennukisse ka oma alkoholipudeli kaasa, ükskõik mida keegi mõnest foorumist on lugenud. Siiski on aga lennufirmadel omad reeglid, mistõttu tuleks jääda kinniste pudelite juurde. Kui plaanid tuua midagi erakordset üle piiri (peale õlu, veini või mõne tavapärasema kange alkoholi) või soovid kaasa võtta suuri koguseid, peaksid lennufirmaga eelnevalt üle kontrollima.

Alkoholi joomine

Mõned lennufirmad on reisijatele nõus nende endi alkoholi serveerima tingimusel, et pudel on terve aja pardameeskonna käes. Siiski ei tasu end liialt purju jääda, sest sellisel juhul alkoholi lihtsalt enam ei anta. Kindlasti tuleks eelnevalt aga kindlaks teha, ega vahemaandumise käigus ei tule läbida uuesti turvakontrolli. Sellisel juhul ei lasta vedelikega sind enam järgmisele lennule.

Mida kindlasti ei tohi teha

Kuigi alkoholi võib lennukisse kaasa võtta ei tohi seda ise hakata endale serveerima. Pardameeskond vastutab kõikide reisijate turvalisuse eest ja nad peavad olema ka teadlikud, millises olukorras on kõik reisijad. Kui keegi end salaja purju jääb võib ta osutuda endale või teistele ohtlikuks. Kui keegi jääb liiga purju ja käitub ebaviisakalt või vägivaldselt võib maandudes tulla lennukile vastu politsei, kes korrarikkuja ära viib.