Pardameeskond palus reisijatel mootor üle vaadata

Tund pärast õhkutõusu tuli pardameeskonna liige tiiva kohal istuvate reisijate juurde ja palus neil aknast välja kiigata ja vaadata, kas mootoriga on kõik korras, vahendab news.com.au.

Reisijate kirjelduste kohaselt jooksis stjuuard seejärel minema ja teda ei nähtud enam tükk aega. «Seejärel teatati meile, et kütuseleke mõjutab vasemat mootorit ja, et me teeme hädamaandumise Sydneys,» sõnas üks reisijatest.

Lennuk pidi pikka aega linna kohal tiirutama enne kui piloot suutis lennuki tasakaalu viia nii, et oleks taaskord turvaline maanduda. Pärast maandumist teatati reisijatele, et nad võivad oma kohale jääda ja mehhaanikud tulevad vaatavad lennuki kiiresti üle.

Qantase esindajate sõnul ei olnud olukord ühelgi hetkel ohtlik, vaid tegu oli lihtsalt ettevaatusabinõuga. Nad lisasid, et piloot märkas näidikutelt kütusekadu, kuid see ei olnud nii suur, et mootor oleks lakanud töötamast. Piloot otsustas aga mootori ise seisata ja teha planeerimata vahemaandumine.

Mehhaanikutel kulus lennuki ülevaatamiseks ja korda tegemiseks peaaegu tund, mille järel tõusis lennuk koos reisijatega taas õhku ning maandus turvaliselt sihtkohas Los Angeleses.