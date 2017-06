15 imelist asja, mida Madagaskari kohta ei teata

Telegraph pani kokku nimekirja huvitavatest asjadest, mida tavaliselt Madagaskari kohta ei teata.

1. See on maailmas suuruselt neljas saar

587 041 ruutkilomeetri suurune Madagaskar teeb silmad ette Hispaaniale, Taile, Rootsile ja Saksamaale. Euroopas suureks saareks peetava Suurbritannia pindala on kõigest 209 331 ruutkilomeetrit.

2. Seal elab palju rahvast

Saarele mahub ära 25,5 miljonit elanikku ja seega on neid rohkem kui näiteks austraallasi, srilankalasi, hollandlasi, rumeenlasi või kreeklasi.

3. Neil oli hull kuninganna

Ranavalona suutis küll eemal hoida kõik Euroopa vallutajad, kuid laastamistöö, mida ta kodumaal tegi, oli samuti õudne. Lisaks kasutas ta ohtralt orjatööjõudu ning oli rahva vastu üldiselt karm, mistõttu langes 1833.–1839. aastani riigi populatsioon poole võrra. Üheks tema karistusviisiks oli joota inimestele sisse mürki ja seejärel anda neile kolm tükki kananahka. Kui nad surid või ei oksendanud kõiki kolme tükki jälle välja, tähendas see, et inimene on tõepoolest süüdi.

4. See on loodusarmastajate paradiis

Siin elab enam kui pool maailma kameeleonitest ja kümneid leemuriliike.

5. Siia tasub tulla ka linnuarmastajatel

Madagaskarilt leiab hulga unikaalseid linnuliike. Selleks tuleks sõita mereäärsesse linna Toliara, kus linnu-uurijatel jätkub tegevust nädalateks.

6. Gerald Durrell oli suur Madagaskari-sõber

Tema viimane ekspeditsioon viis ta just Madagaskarile, millest ta pajatab ka oma raamatus. Praegu saab kohalikult reisibüroolt osta kahenädalase reisi, mis käib Durrelli jälgedes.

7. Seal on UNESCO maailmapärandi paiku

Ambohimanga mäed peidavad endas 500 aasta vanust matmispaika, Atsinanana vihmamets on aga koduks haruldastele primaatidele ja leemuritele. Imelist vaatepilti pakub ka Tsingy de Bemaraha looduskaitseala, kus asuvad teravate tippudega kaljud.

8. Nad tarbivad palju kanepit

Peaaegu iga kümnes kohalik on kanepiga sinasõber, mis tähendab, et nad suitsetavad seda rohkem kui hollandlased.

9. Surmanuhtlus kaotati alles hiljuti

Surmanuhtlus kaotati alles 2012. aastal. Veel hiljem on selle kaotanud Guinea (2016), Nauru (2016), Kongo (2015), Suriname (2015), Fiji (2015) ja veidi varem said surmanuhtlusest lahti Läti (2012) ja Gabon (2010).

10. See on maailma üks õnnetumaid paiku

Maailma õnnelikkuse indeksi alusel on Madagaskari elanikud 157 riigi hulgas viimase kümne seas. Ilmselt tõmbavad inimeste meeleolu alla kehv majandus ja madal eluiga (65 aastat).

11. Luksusturism on siiski kohal

Vaatamata sellele, et saar on vaene, tõmbab see ligi palju turiste, kes tahavad nautida luksust. Hiljuti kerkis Nosy Ankaole üles suur luksuskuurort, kust loomulikult ei puudu ka spaa.

12. Seal ei ole eriti raudteesid

Kui mõelda Madagaskari suurusele, tekitab imestust, et seal ei ole peaaegu üldse raudteesid. Kokku on saarel rööpaid vaid 854 kilomeetri jagu.

13. Madagaskar oli piraatide meelispaik

Saarel on hulk eraldatud koopaid ja sajandeid ei jõudnud Euroopa valitsejad siia pärale, mis tähendab, et see oli tõeline piraatide meelispaik. Madagaskari külje all asuvat väikest saart Ile Sainte-Marie tuntigi piraatidesaarena ja mõni mereröövel on sinna ka maetud.

14. Mehed ja naised kannavad ühesuguseid rahvariideid

Nii mehed kui ka naised kannavad ühesuguseid rahvariideid. Tegu on neljakandilise riidega, mis oskuslikult ümber keha mässitakse. Erinevate sündmuste jaoks on ka erinevad toonid.

15. Rusikavõitlus on rahvussport

Moraingy on üks vorm rusikavõitlusest, mida peetakse au sees terves riigis. Sarnane traditsioon kehtib ka Reunioni saarel, mis asub küll Madagaskarist peaaegu 500 kilomeetri kaugusel.