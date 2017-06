Kaheksa lennujaamatöötajate lemmiknippi

Lennujaamatöötajad juhendavad reisijaid hetkest, mil nad lennujaama astuvad kuni selleni, kui lennuki uks on nende järel sulgenud. Insider kogus kokku nende inimeste peamised nõuanded, kuidas reisimist mõnusamaks muuta.

Küsi abi, kui sul seda vaja on - kui midagi on viltu läinud ja selle parandamiseks vajad abi, siis küsi viisakalt ja lahkelt. Klienditeenindajad hindavad rõõmsameelset klienti väga, vaatamata sellele, et kliendil on tegelikult õigus pahane olla. Kui käitud hästi, on kõik nõus sind aitama ja nii saad suurema tõenäosusega lõpuks ka hüvesid, mille eest sa maksnud ei ole.

Väldi hilinemisi - tavapäraselt on nii, et mida hiljem lend väljub, seda suurema tõenäosusega see ka hilineb, seega kui tahad kindlasti viivitusi vältida, broneeri endale mõni varajane lend.

Saa tasuta hüvesid - mõned lennufirmad pakuvad ka oma krediitkaarte, millega käivad kaasas äriklassi hüved. Ainuüksi kaardi võtmise eest saad juba ligipääsu vaiksematesse ja mõnusamatesse puhketubadesse ja lisaks kogud ka boonuspunkte.

Anna kohver viimasena ära - kui annad lennule registreerides kohvri viimaste seas ära, siis saad selle suure tõenäosusega ka esimesena kätte. Pagasikärudel pannakse alati esimene ots kõigepealt täis ja siis liigutakse edasi, sest nii on sõiduk stabiilsem. Seega kui sinu kohver on viimaste hulgas, siis jääb see ka viimasele pagasikärule ja pannakse viimasena lennukisse.

Lisa puhkusepäev - kui tuleb ette olukord, kus lennufirma palub kellelgi oma istekohast loobuda, siis ole alati nõus. Tavaliselt pakutakse selle eest kinkekaarte, hotellitube ja õhtusööke. Enamikel kordadel saad järgmisel päeval koju lennata siis ka äriklassis.

Parem istekoht - kui lennule registreerimine on võimalik teha läbi interneti tasub seda teha kohe, kui see avatakse. Tavaliselt saavad need reisijad paremad istekohad ning saavad ka varem lennukisse.

Ära osta lennujaamas vett - võta parem kaasa tühjad pudelid, mida saad lennujaamas veega täita. Enamik restoranid on nõus kraanist pudeleid täitma.

Lenda ühe ettevõttega - kui jääd ühele lennufirmale truuks, siis võid märgata, et ühel hetkel antakse sulle väikseid boonuseid. Alati kui on vaja reisijaid lennukis ümber liigutada ja keegi äriklassi saata, pakutakse seda esmajoones nendele reisijatele, kes sama lennufirmaga sageli lendavad.