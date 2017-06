Suvel tasuks mõelda juba talvepuhkuse peale

Kogenumad turistid teavad, et mida varem reis broneerida, seda soodsam see kokkuvõttes tuleb, ja seepärast on suur hulk eestlastest juba praegu talviste puhkusereiside piletid ära ostnud.

«Aasta-aastalt näeme, et eestlased muutuvad reise broneerides teadlikumaks ja pigem ostetakse varem ette,» kommenteeris Go Traveli turundusjuht Anu Vane. Nii ongi Go Travel müünud praegu umbes viiendiku jagu rohkem puhkusereise kui eelmisel aastal samal ajal ning koolivaheaegade reisivalik on jäänud juba väga väikeseks.

«Kui ongi võimalus reisida ainult koolivaheajal, siis kõige viimane aeg reis osta on mitte isegi eelmisel, vaid üle-eelmisel koolivaheajal ehk praegu on hea broneerida jõulude ja aastavahetuse perioodi reise, sügiseseks koolivaheajaks võib valikuga juba kitsaks minna. Kel on soovid täpselt teada, siis mida varem broneerida, seda parem,» soovitas Vane. Kui jätta reisi broneerimine hilisemaks, hakkavad hinnad vastavalt nõudlusele tõusma ning hakatakse kahetsema, et varajase tellija soodustust ära ei kasutatud.

«Varajane tellija ostab talveperioodi pakettreisi keskmiselt seitse kuud ette. Lennupileteid ostetakse keskmiselt kolm kuni kuus kuud enne reisi toimumist,» sõnas Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz.

Reisibüroode Estravel, Go Travel ning Carlson Wagonlit Travel andmetel püsivad juba mitmendat aastat järjest edetabeli tipus Kanaari saared. «Ennustame, et Kanaaride esikohta ei kõiguta miski. Saared on väikesed ja väga hea maheda kliimaga, kuurordid on euroopalikud ja puhtad, hotellide tase korralik ning kõigi vajaduste peale on mõeldud,» rääkis Go Traveli turundusjuht, kelle sõnul on reisibüroost ostetud talvepuhkusereisidest 45 protsenti just Kanaari saartele.

Ta lisas: «Saared on piisavalt erinevad, et vaheldust pakkuda, ja nii on päris palju peresid, kes pärast Tenerifel käimist valivad sihtkohaks järgmise Kanaari saare ja siis järgmise ning alles siis vaatavad teiste riikide poole.»

Carlson Wagonlit Traveli (CWT) turundusjuht Hiie Aru nentis, et Kanaaridele pakub tublit konkurentsi Dubai, kuhu minnakse nii pakettreisiga, lõbusõidule laevaga kui ka omal käel. «Kaugsihtkohtadest on jätkuvalt CWT klientide suur lemmik Tai. Tegelikult on populaarne kogu Aasia regioon, kuumad sihtkohad on ka Kambodža ja Vietnam,» lausus Aru. Populaarse kauglendude sihtkohana mainis ta ka Miamit, kus on võimalik nautida klassikalist USA puhkust või minna sealt edasi Kariibi merele lõbusõidule.

Vane arvas aga, et lennupiletite müüki arvestades võib kokkuvõttes Tai osutuda sama populaarseks kui Kanaarid, aga täpsematl ta öelda ei saanud, sest büroost ostetakse sinna enamasti vaid lennupileteid ning seega pole täpselt teada, kes läheb puhkusele ning kes tööreisile.

Taas on tärganud eestlaste huvi Egiptuse, eelkõige liivarandadega Hurghada ja spetsiaalselt kuurordiks ehitatud Sharm el Sheikhi, ning Iisraeli Surnumere piirkonna vastu. Estraveli müügitabelit juhibki Egiptus, edestades Kanaari saari. Osa talvepuhkuse sihtkohti on just sel aastal ilmunud suuremalt kaardile tänu avanenud võimalusele alustada reisi Tallinnast.

Selline pakkumine on tõenäoliselt mõjutanud Sri Lanka, Maldiivide, Kanaari saarte Lanzarote, Fuerteventura, kuid ka Sharm El Sheikhi populaarsust tuleval talvel. «Talvehooaja uueks tulijaks ja üllatajaks võib pidada Roheneemesaari, kuhu pakume reise algusega Helsingist. Sel talvel on Riiast otselennud ka Abu Dhabisse, mis on hea alternatiiv neile, kes mõistlikus lennukauguses sooja talvesihtkohta otsivad,» lausus CWT turundusjuht.

Koht, kuhu puhkust veetma minnakse, sõltub lõpuks ikkagi turisti huvist. Eksootilise looduse otsija läheb reisibüroode andmetel üldiselt Vietnamisse, Sri Lankale, Balile või Mauritiusele.

Laevasõitu naudivad eestlased Kariibi merel või India ookeanis, külastades seal Madagaskarit või Seišelle. «Midagi uut» tahtvad puhkajad lähevad Kambožasse või jällegi Vietnamisse (näiteks Phu Quoci saarele) ja linnapuhkuse eelistajad sõidavad Miamisse ja Dubaisse.

FAKTIKAST

-Go Traveli populaarseimad sihtkohad:

Kanaari saared

Egiptus

Maroko

Tai

Araabia Ühendemiraadid

-Esteraveli populaarseimad sihtkohad:

Egiptus

Kanaari saared

Tai

Kreeka

Ameerika Ühendriigid

-CWT populaarseimad sihtkohad:

Kanaari saared

Dubai

Tai

Ameerika Ühendriigid