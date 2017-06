Miks lennuki pardameeskond suve ei salli?

Kuigi palavad ilmad ja pilgeni täis lennukid võivad tekitada piisavalt stressi, siis on teatud tüüpi reisijad, kes suudavad pardameeskonna elu erakordselt keeruliseks ajada, vahendab Independent.

Stjuuard Brad Benoulli sõnul on kõige hullemad perega reisijad. «Tavapärselt koosneb tüüpiline perekond isast, kes on ärireisija ja viib oma pere vahelduseks ka puhkusele. Isa istub ise äriklassis ja tema palju meeldivam naine tavaklassis,» rääkis Benoulli.

Ta lisas, et sellisel puhul saadab isa ema koos lastega kiiresti oma kohtadele ja ruttab ise äriklassi, et seal mõnd head kokteili nautida. Naisele saadetakse klaas šampanjat, sest «teate ju küll, milliseks naised võivad muutuda».

Teisel kohal tüütute reisijate edetabelis on äsja kooli lõpetanud noored või tudengid, kes ülemeelikusega piisavalt tormi tekitavad. «Mu isiklikud lemmikud on kirikugrupid, kes kõige ebasobivamal hetkel otsustavad üksteisel kätest haarata ja moodustada palveringi või kelle juht räägib rahvale, et lendamine toimib nii, et jumal tõstab lennuki üles ja paneb selle siis rahulikult tagasi,» kirjeldas Benoulli tekkinud olukordi.

Lisaks tekitavad peavalu musklimehed, kelle kaaslasteks on loomulikult siresäärsed näitsikud. Neil on alati kaasas oma alkohol, mida salaja juua üritatakse.

Selleks, et lennureis mööduks kõigile meeldivamalt, peaks meeles pidama, et ka meeskonnaliikmed on inimesed ja nad ei soovi pidevalt probleeme lahendada.