Odavlennufirma tahab müüa seisukohti

Ilmselt antakse seisvatele reisijatele midagi baaritooli sarnast, kuhu vajadusel end mõnikord saab toetada. «Me juba uurime, kas püsti seistes on võimalik lennata. Me oleme huvitatud kõigest, mis teeks lendamise odavamaks,» vahendas Telegraph lennufirma tegevjuhi William Shaw sõnu.

See ei ole ka esimene lennufirma, kes sellise ideega välja on tulnud. 2010. aastal teatas Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary, et on samuti selle peale mõelnud ning avaldas isegi kahtlust, kas turvavööd on üldse vajalikud.

«Lennuk on lihtsalt tiibadega buss. Kui kunagi peaks, jumal hoia, õnnetus juhtuma, siis turvavöö kedagi ei päästa. Metroos sõitmiseks ei ole ka turvavööd vaja. Rongides, mis sõidavad 200 kilomeetrit tunnis ei ole turvavööd vaja ja kui need õnnetusse satuvad, on kõik surnud,» sõnas toona O'Leary.

Tsiviillennuamet sellega aga ei nõustu. Turvavööd on reisijate heaolu tagamiseks esmatähtsaks ja enne, kui saab hakata müüma pileteid seisukohtadele, tuleb ületada veel mitu takistust. «Esmalt peaks lennufirma küsima lennukitootjalt, kas lennuk seisvaid reisijaid mahutab ja seejärel peaks tootja selle plaani heaks kiitma,» sõnas lennuameti esindaja Richard Taylor, «kui nad ei suuda seda 100 protsenti turvaliseks teha, ei lähe see ka läbi».

Esimesena käis «turvavöödega baaritoolide» idee 2003. aastal välja Airbus. Sellest ajast on mõtet arendanud Itaalia ettevõte Aviointeriors, kuid seni ei ole ühtegi püstist kohta veel heaks ja turvaliseks tunnistatud.