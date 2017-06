Lennufirma andis tüseda reisija kahest istmest ühe ära

Jose Cordova kirjeldab ennast kui «suurt inimest», mistõttu ostis ta lennule Coloradost Las Vegasesse ja tagasi kaks kõrvuti asetsevat istekohta, et saaks mugavalt aega veeta, vahendab Fox News.

«Sa ei taha rippuda kellegi teise sülle, sa tahad kindel olla, et sinu kõrval on vaba koht, ja et sa kedagi ei sega,» kirjeldas Cordova lisaistme vajadust. Mehe lend Las Vegasesse läks ilma vahejuhtumiteta ja ta sai oma kahte istet rahumeelselt kasutada.

Tagasiteel aga oli lennufirma Spirit teinud ülebroneeringu, mistõttu võeti Cordobalt käest iste, mille eest mees oli tegelikult maksnud. «Inimestelt pileti ära võtmine ei ole meile kombeks, mistõttu oleme talle loovutatud istme eest juba tasunud ja andnud talle tagasi ka kogu lennupiletite maksumuse,» kinnitas lennufirma esindaja.

Cordova ja ta sõprade sõnul lennufirma aga oma poliitikast ei lähtunud. Kui lennufirmal sai selgeks, et nad on teinud ülebroneeringu, proovisid nad leida vabatahtlikku, kes oleks nõus oma istmest loobuma. Kui sellist inimest ei leitud, anti Cordova kõrval olev vaba koht ilma nõusolekuta ära.

Kui mees tõstis kisa ja ütles, et ta on selle koha eest maksnud, soovitas pardameeskond tal selle probleemiga Spiriti reisikorraldaja poole pöörduda. Lisaks paistis pardale pääsenud reisija Cordova sõbra hinnangul üsna pahane, et ta peab istuma ülekaalulise reisija kõrval.

See oli aga alandav Cordovale, kes end samuti ebameeldivalt tundis. Spiriti lennufirma on kinnitanud, et vaatavad vahejuhtumi uuesti üle ja üritavad leida lahenduse, mis ülekaalulisele reisijale sobiks.