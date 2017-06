Suvesoovitus: 12 üritust, mida sel nädalal Eestis külastada

1. Kabli Päikeseloojangu Festival (25.06-30.07) - Traditsiooniline kultuurifestival väikeses Kabli rannakülas toob kuu aja jooksul kokku Eesti parimad muusikud ning põnevaimad inimesed. Festivali kaunistavad kontserdid klassikast jazzini, väljapeetud salongiõhtud, kirjanduse- ning filmiüritused, legendaarsed Jüri Aarma vestlusõhtud põnevate Eesti inimestega, hommikutundideni kestvad rannapeod ja ehedad külasimmanid. Festivali üritused toimuvad kaunites paikades Kabli rannakülas ja ümbruskonnas. Lisaks kultuurielamustele pakuvad tõelist naudingut kaunid päikeseloojangud Kabli rannas.

2. Soome-ugri filmifestival FUFF IV, Tsiistre küla (28.06-01.07) - Tsiistre linamuuseumis näidatakse filme soome-ugri autoritelt. Kõik huvilised on oodatud filme vaatama ja kontserte kuulama. Esinejaid ja külalisi on mitmelt poolt Eestist ja mujalt soome-ugri aladelt.

3. Festival «Juu Jääb», Hellamaa küla (28.06-01.07) - Juu Jääb on Eesti üks pikema traditsiooniga eksklusiivne ja rahvusvaheline muusikafestival. Muhu saarel ja Saaremaal iidsete puude, kiviaedade ja rookatuste loodud sünergias esinevad maailmatasemel muusikud. Artistide kontserdikavad liiguvad džässi, world music ja elektroonilise muusika stiilide vahel.

4. Haapsalu Tšaikovski festival (28.06-01.07) - Aeg on küps, et teadvustada: meil siin väikeses Eestis ja veel väiksemas Haapsalus on rääkida üks võimas muusikaline lugu! Esimene festival on teie ees: tulge kuulama vene tippteatri Moskva Novaja Opera klassikakontserte Haapsalu lossihoovis, saage osa kammerkontsertidest, teemakohastest jalutuskäikudest Tšaikovski radadel, lastekontserdist ja muidugi suurejoonelisest Eesti Rahvusballeti vabaõhuetendusest «Luiged» Haapsalu väikesel viigil. Haapsalu ja Tšaikovski käivad kokku nagu meri ja tuul!

5. Otepää Suvemuusika (29.06) - Nuustaku-Pariis ootab oma avatud aedade, kodukohvikute ja mitmekesise suvemuusikaga, mille kontserdid toimuvad erinevates paikades. Ära mine Pariisi vaid tule Nuustakule!

6. Orienteerumise maailmameistrivõistlused 2017, Tartu (30.06-08.07) - Tartus ja Lõuna-Eestis toimuvad orienteerumise maailmameistrivõistlused, on orienteerumisspordi tippsündmus, mis toob Lõuna-Eestisse maailmameistritiitlite nimel heitlema 50 riigi koondised ja neile kaasa elama paar tuhat kodu- ja välismaist spordifänni. Maailmameistrivõistluste võõrustajaks on Tartu linn, kus lisaks Raekoja platsil toimuvale sprindivõistlusele toimuvad auhinnatseremooniad ja kontserdid. Võistlustele saab kaasa elada võistluspaikades oma silmaga ning suurte ekraanide vahendusel, mis toovad vaatajateni pildi TV-kontrollpunktidest maastikul, tulemused ning GPS-jälgimise info.

7. Kassari kitarrid (30.06-01.07) - Kassari Kitarrid on kitarrimuusikafestival Kassari saarel. Kontserdid toimuvad Kassari kabelis, Orjaku sadamas ja külamajas ning Lestas & Lambas.

8. Antiigilaat «Kila-kola», Seidla küla (01.07) - Traditsiooniline antiigi- ja vanavarahuviliste suvine kohtumispaik on juuli esimene laupäev Seidla mõisa park Järvamaal. Vanavaralaadal on eelnevatel aastatel osalenud kõik eesti tuntumad antiigikaupmehed ning külalised Lätist ja Soomest.

9. Ohutusteemaline perepäev, Varbuse küla (01.07) - Tänutähe perepäev Energia avastuskeskuse poolt ellu kutsutud Tänutäht keskendub igal aastal mõne olulise elukutse ja nende esindajate tutvustamisele. Seekord tehakse tänukummardus päästjatele ja päästeteenistusele.

10. Käre Folk, Toomasmäe küla (01.07) - Folgipidu toimub Käre festivalialal, Mikitamäe vallas, Põlvamal (8km kaugusel Räpinast). Lihtsaim viis õige koha leidmiseks on Google Maps: Seto Jaanituli. Folgipeo ajal on jõe kaldal peolisi ootamas saunaala, kus saunatamine folgilistele täiesti tasuta! Lisaks võimalik end karastada jõe voogudes. Folgipeol on lisaks heale muusikale võimalik nautida head sööki-jooki, samuti proovida erinevaid põnevaid atraktsioone. Tegevust jagub nii noortele kui vanematele peolistele. Festivaliala kõrval suur telkimisala ja suured parkimisalad, seega võta telk kaasa!

11. Olustvere mõisa pargipidu 2017 (02.07) - Kirev kava nii sees kui väljas, tegevusi kõigile! Avatud mõisa kojad. Söök, jook - tule ja naudi!

12. Türi linna 91. sünnipäev - aedlinna kohvikute päev (02.07) - Igal aastal kutsuvad Türil elavad linlased kodulinna sünnipäevale külalisi nii, et avavad oma õuedes kohvikud ja pakuvad sünnipäevale omaselt pidulistele head ja paremat. Üheõhtu- ja ühepäevakohvikuid on kümneid ja üles leiab need viitade ja plakatite järgi. Paljudel õuedel pakutakse humoorikat kultuuriprogrammi ja käelisi tegevusi.