2019. aastal avatakse maailma suurim lennujaam

Beijing New Airport saab uueks koduks China Southern Airlinesile ja China Eastern Airlinesile, ühtlasi pakub see paremaid võimalusi lennuliikluse suurendamiseks ja reisijate teenindamiseks, vahendab Travel and Leisure.

Kuna ühe katuse alla kolivad ka kaks Hiina suurlennufirmat, kes mõlemad on SkyTeam grupi liikmed, on tulevikus seal reisijatel mugavam ümber istuda. Lennujaamas on sise- ja rahvusvahelistele lendajatele eraldi alad, et muuta reisimist kiiremaks.

Pekingi uus lennujaam / Zaha Hadid Architects

Lennujaama sisekujundusega soovitakse peegeldada Hiina rahvust ja kultuuri. Nii on voolujoonelisuse ja ühenduses olevate vormidega tõlgendatud Hiina maastikku ning värvide ja materjalidega püütud näidata Hiina kultuuri.

Avamishetkel on lennujaamas neli lennurada, kuid tulevikus plaanitakse keskust veel niivõrd palju arendada, et lennujaama läbilaskevõime oleks 100 miljonit reisijat aastas. Lisaks ehitatakse kiirrongile rada raudteejaama, et reisijad saaksid hõlpsasti linna sõita.

Loodetavasti aitab uus lennujaam vähendada reisimisele kuluvat aega ja stressi, sest senine Beijing Capitali rahvusvaheline lennujaam on maailmas rahvarohkuselt teisel kohal.