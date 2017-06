Riik pildis: kümme kohta, mida Hispaanias kindlasti külastada

1. Figueres

Dali teater-muuseum / Vida Press

Figueresi linn asub Kataloonias ning see on tuntud eelkõige Salvador Dali sünnilinnana. Kunstnik ise disainis ka koha põhilise vaatamisväärsuse, Dali teater-muuseumi. Lisaks tasub linna külastades uudistada Empordà tehnikamuuseumit, kus on haruldane kollektsioon trükimasinatest, ning Euroopa suurima bastionina tuntud Sant Ferrani kindlust.

2. Malaga

Malaga / Vida Press

See sadamalinn on mõeldud eelkõige rannapuhkust otsivale ja kohaliku kultuuriga tutvuda tahtvale turistile, sest vanu arhitektuuriimesid sealt palju ei leia. Suurepärase kliimaga paik meelitab kultuurihuvilisi püha nädala, augustilaada ja Malagà filmifestivaliga ning hea puhkuse otsijaid ideaalsete randade ja imehea toiduga.

3. Barcelona

Güelli park / Vida Press

Hispaaniasse reisivate turistide lemmikpaik ühendab endas ajaloolise arhitektuuri, head ostlemisvõimalused ja kireva ööelu. Antonio Gaudi projekteeritud Sagrada Família on vaieldamatult linna tuntuim ehitis, kuid Barcelonas tuleks käia ka Güelli pargis, Tibidabo mäel kirikus ja lõbustuspargis, Barri Gòtic piirkonnas ning La Rambla tänaval jalutamas.

4. Ronda

Ronda / Vida Press

Legendi kohaselt tegid jumalad linna kaheks, sest elanikud vaidlesid liiga palju omavahel. Aja möödudes tahtsid uued põlvkonnad aga taas suhteid parandada ning nii ehitasid kohalikud silla, et liita linn taas üheks.

5. Madrid

Gran Via / Vida Press

Kuningriigi pealinnas pakuvad avastamisrõõmu väga paljud paigad, nende hulgas üle 2000 aasta vanune Egiptusest pärit Debodi tempel, uhke kuningapalee, tohutu suur Retiro park ning vilka ööeluga Gran Via.

6. Santiago de Compostela

Santiago de Compostela katedraal / Vida Press

Santiago de Compostelas asuv katedraal on kristlastele üks olulisemaid palverännaku sihtpunkte Rooma ning Jeruusalemma kõrval, sest väidetavalt on sinna maetud üks Jeesus Kristuse kaheteistkümnest apostlist, püha Johannes.

7. Mallorca

Deia küla Mallorcal / Vida Press

Hispaania suurimal saarel tasuks teha kindlasti väike ringreis, sest ainult saare suurima linna Palmaga piirdudes võivad imekaunid kohad jääda nägemata. Mallorcat külastades on rannamõnude nautimiseks võimalik valida 200 ranna seast sobiv ning jalutada tasub idüllilistes külakestes, näiteks Deias ja Valldemossas.

8. Sevilla

Flamenko tantsijad Sevillas / Vida Press

Flamenko sünnikohana tuntud piirkonna Andaluusia pealinnaks on just Sevilla ning seepärast tasubki tantsu imetlejatel siht selle linna peale seada. Sevillas võiks külastada peale flamenkomuuseumi ka Maria Luisa parki ja Reales Alcázaresi lossi.

9. Segovia

Segovia akvedukt / Vida Press

Läbi linna jooksev Rooma-aegne akvedukt on esimene ehitis, mis turistil linna meenutades pähe tuleb. Samas pakub linn huvilisele vaatamiseks ka Alcazari kindlust, Segovia katedraali ning Parrali püha Maarja kloostrit.

10. Covadonga

Covadonga basiilika / Vida Press

Mägisesse Astuuria piirkonda kuuluv Covadonga väike küla ei võistle suurlinnade meluga, vaid pakub rahulikku avastamisrõõmu looduslähedastele turistidele, kes ei ütle ära ka mõnest kloostrikülastusest.