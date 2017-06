Miks ei tohiks lennujaama turvakontrollis käia paljajalu?

Paljajalu lennujaamas ringilippamine ei pruugi olla aga kõige meeldivam. Arstid on sageli arvamusel, et kui sokke jalas pole, siis ei tohiks kindlasti niisama lihtsalt oma jalanõudest loobuda, või vähemalt tuleks leida mingi aseaine, mida selleks hetkeks kanda, vahendab Insider.

Kõiksugu haigustele on vastuvõtlikud inimesed, kelle jalgadel on lahtised haavad, kellel on kuiv ja lõhestunud nahk, kehv vereringlus ja diabeet. Kindlasti on tüügastele vastuvõtlikud ka lapsed, sest nende immuunsussüsteem pole veel täielikult arenenud, selgitas podiatrist ehk jalaarst dr Michael Nirenberg.

Ühendriikide transporditurvalisuse amet sellega aga ühel nõul ei ole. Nad viisid koostööd terviseteenuse osakonnaga läbi uuringu, millest selgus, et kui põrand ei ole märg, on seennakkuse saamise tõenäosus olematu.

Seda kinnitas ka nakkushaiguste spetsialist William Schaffner, kes ütles, et muretsemiseks on põhjust vaid siis, kui on parajasti mussoonihooaeg ja lennujaam hiljuti olnud üleujutatud. Siiski oleks kindluse mõttes parem kanda sokke või oma jalad pärast mõne antibakteriaalse vahendiga desinfitseerida.