Turistid sodisid Islandi mäeküljele suurelt rumalusi

Riigi lõunaosas Nesjavelliris on suur mägi, mille küljest kamp turiste nüüd samblatutte välja kiskus, et kirjutada sinna rumal sõnum. Kirjutis jääb sinna aastakümneteks, sest eeldatavasti kulub samblal tagasikasvamiseks kuni 70 aastat, vahendab Independent.

«Ma arvan, et keegi proovis naljakas olla, kuid nad ei saa aru, et nad hävitavad loodust ja innustavad nii teisigi,» sõnas hävitustöö avastanud giid Gunnar Birgisson. Mäeküljele on «kirjutatud» ka teisi sõnumeid, millest mõni on islandi keeles, kuid järjest enam on sinna ilmunud ingliskeelseid väljendeid.

Birgissoni sõnul lubavad turistid endale Islandil liiga palju, sest sagenevad juhud, kus nad roojavad kohalike aedadesse või värvivad «kunsti nimel» üle mahajäetud taluhooneid. «See on karjamentaliteet. Üks tüüp läks aastaid tagasi mäele ja kirjutas sinna oma nime. Ta oli kohalik ja sellega alustas ta seda jada. Ühed jalajäljed kutsuvad tuhandeid teisi. Piirkond võib olla aastakümneid puutumata, kuni üks inimene sinna sõidab ja seejärel arvavad kõik, et see on lubatud ja varsti on kõik rehvijälgi täis,» sõnas Birgisson.

Ta lisas, et ei tunne kedagi, kes ei oleks leidnud mõnd turisti teelt eemal looduse keskel sõitmas. Nad kõik väidavad, et nad ei teadnud, et seda teha ei tohi, vaatamata sellele, et nende rendiauto armatuuril on suur kollane silt, mis turiste keelust teavitab, sõnas Birgisson.

Viimastel aastatel on Islandi külastatavus oluliselt kasvanud. 2016. aastal käis Islandil juba ainult Ameerika turiste rohkem kui seal on elanikke. Sel aastal arvatakse saareriiki saabuvat kaks miljonit turisti, mida on kümme korda enam kui 1996. aastal.

Kohalikud peavad seda aga väga ebasoodsaks olukorraks, sest Airbnb tungib jõudsalt peale, pealinn on täis võõrast rahvast ja turistid on ummistanud kõik vaatamisväärsused. Seetõttu on kerkinud esile hirm, et turism tekitab Islandil keskkonnaprobleeme, millest on äärmiselt raske toibuda.

«Järjest kasvava turismiga näeme pidevalt uusi jalajälgi seal, kus neid olema ei peaks. Inimesed kirjutavad sambla sisse, sõidavad kohtades, kus pole teid, laovad kive torniks, kirjutavad kividega ja rikuvad meie taimestikku. Kuigi kahju ei ole tehtud pahatahtlikult vaid selle on teinud inimesed, kes ei tea, kui õrn on loodus riigis, kus suvi kestab vaid kaks või kolm kuud,» sõnas giid Arni Tryggvason.

Siiski rõhutas Tryggvason, et nüüd on nende ülesanne turistidele õpetada, millised reeglid Islandil kehtivad, ja et sellise käitumise suhtes valitseb nulltolerants.