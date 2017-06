Tüütud turistid nõuavad islandlastelt tasuta ööbimist

Kaks prantsuse turisti käivad Bogarnesis Islandil ukselt uksele ja norivad kohalikelt tasuta ööbimist. Üks elanikest, Guðrún Helga Árnadóttir väitis, et sellised küsimused tekitasid ebamugavust ning turistide vastu pahameelt, vahendab Independent.

Prantslased aga kindlasti ühe uksega ei piirdunud, vaid käisid kortermaja kõiki elanikke tülitamas. Kui keegi neid sisse ei lasknud, liikusid nad järgmise elamusse. Arnadottir sekkus lõpuks ja selgitas prantslastele, et nende käitumine ei ole sobiv.

«Ma ütlesin neile, et nii asjad ei käi ja nad sisenevad võõrale maale». Ta lisas, et turistid ei muutnud seetõttu aga meelt ja jätkasid ukselt uksele käimist, sest nende arvates oli selline reisimisviis üsnagi normaalne.

Borgarnesis käivad turistid peamiselt Hafnarfjalli mäe ja Einkunniri pargi pärast. Ühtlasi ei ole see ka esimene kord, kui turistid sellisel viisil öömaja soovivad leida. «Kõige suurem probleem on aga see, et turistid kasutavad meie aedasid tualettruumina, eriti äärelinnades. Lisaks on meil väga telkimise kohta väga ranged reeglid ja inimesed rikuvad neid pidevalt. Turistid tulevad siia ja näevad meie riiki kui suurt mänguväljakut kus reeglid ei kehti,» oli Arnadottir pahane.

Islandile reisimisel tuleb silmas pidada, et kui mõned aastad tagasi sai sinna minna ilma majutusplaane tegemata, siis nüüd see enam võimalik ei ole. Kõik ööbimised tuleb mitu nädalat ette planeerida või võtta kaasa telk, mida vastavalt kohalikele reeglitele üles seada.