Hinga ühes linnas veel nelja linna õhku

Cornwalli tõmbenumbriks kujunenud Eedeni aiad on pakkunud miljonitele turistidele võimalust imetleda ühes kohas nii troopilise kui ka vahemerelise loodusvööndi taimi ning tunda vastavat temperatuuri ja niiskust, kirjutab The Telegraph. Norras on aga samataoliste süsteemide abil loodud tehiskeskkond, kus on võimalik tunnetada maailma eri linnade õhusaastet.

Saastatuse kuplid (Pollution Pods) pakuvad turistidele võimalust võrrelda viie linna (Londoni, Sao Paulo, Pekingi, New Delhi ning Trondheimi) õhku. Projekti autor Michael Pinsky sõnul peaks see panema inimesed rohkem mõtlema õhusaaste peale ning sellele, kuidas oleks võimalik muuta elamiskeskkond ka kõrge saastega linnades aja jooksul paremaks.

#pollutionpods in #tautra A post shared by @buildwithhubs on Jun 17, 2017 at 1:18am PDT

Kuplite raam on tehtud hariliku kuuse puidust ning membraani materjaliks on PVC.

WHO ehk Maailma Tervishoiu Organisatsiooni andmetel on peenete õhusaasteainete osakeste (PM10) tervislik piirmäär kuni 8 mikrogrammi kuupmeetris ning eriti peenete osakeste (PM2,5) hulk 20 mikrogrammi kuupmeetris (sissehingatavas õhus aastas).

Siin on välja toodud ka kuplites järeletehtavate linnaõhkude õhusaasteainete hulgad WHO uuringute põhjal.

Trondheim

PM10: 18 mikrogrammi kuupmeetris

PM2,5: 8 mikrogrammi kuupmeetris

London

PM10: 22 mikrogrammi kuupmeetris

PM2,5: 15 mikrogrammi kuupmeetris

Sao Paulo

PM10: 35 mikrogrammi kuupmeetris

PM2,5: 19 mikrogrammi kuupmeetris

Peking

PM10: 108 mikrogrammi kuupmeetris

PM2,5: 85 mikrogrammi kuupmeetris

New Delhi

PM10: 229 mikrogrammi kuupmeetris

PM2,5: 122 mikrogrammi kuupmeetris