Miks ei saa lennukid liigse kuumaga õhku tõusta?

Lennukitele on seatud temperatuuripiirangud, mida tuleb turvalisuse tagamiseks pingsalt jälgida. Kuigi liigne kuumus võib põhjustada lennuki sisemiste elementide kahjustumist, on lendude ärajäämise peamiseks põhjuseks siiski õhutihedus, vahendab Travel and Leisure.

Piloot Patrick Smith selgitas, et kuum õhk ei ole nii tihe kui jahe õhk. See mõjutab lennuki võimekust, mistõttu on lennukitel õhkutõusuks vaja tavapärasest pikemat rada. Kuna rada keegi pikemaks ei ehita, siis ei tohi lennukitesse panna nii palju reisijaid ega pagasit.

Kui suured piirangud lennukitele seatakse, sõltub temperatuurist, lennujaamast ja radade pikkusest. Maast lahti saamine on aga ainult üks osa lendamisest, lennukid peavad suutma ka kiiresti tõusta ohutusse kõrgusesse, kus ei ole mägesid või kõrghooneid.

Liiga kuuma temperatuuri puhul võib ka see aeg olla pikem ning lennukid ei jõua turvaliselt manööverdada, mistõttu otsustatakse mõnikord ka lennud tühistada.