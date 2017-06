5+1 pöörast suveseiklust Ida-Virumaal

Täiendav info SIIT!

4. Alternatiivmuusika suurfestival otse kaevandusmäe jalamil

Ivar Murd, Raul Saaremets ning Luke & Madleen Teetsov-Faulkner on võtnud nõuks lükata käima Ida-Virumaa romantikale rõhuva nüüdiskultuuri ja –muusika festivali, nimetades seda tabavalt „Mägede Hääl“.

Nagu kuulda siit ja sealt poolt vett, võimaldas seitsmest riigist kokku 50 esinejaga massiürituse piletihinda imeodavale 15 eurosele tasemele tuua kontsertipaiga müstiline kuulsus. Pole ju maailmas palju selliseid festivalipaiku, kus ümberringi pakuvad silmailu tuhamäed ja endine tööstusnostalgia. Aga just seda Kohtla-Nõmmel asuva kaevandusmuuseumi territooriumil aset leidev 15.juuli elmus muusikagurmaanidele pakub. Kokku kolm lava, peaesinejaks Tommy Cash. Vene, eesti ja inglise keel kõlavad koos ja vaheldumisi ilma igasuguse valehäbita.

/ Ida-Viru turismiklaster

Kes pole veel kaevandusmuuseumi katakombidesse laskunud, saab seda teha „Mägede Hääle“ saatel. Nimelt lubatakse festivalilisi saja kaupa koos giidiga maa alla põlevkivikinno temaatilisi linateoseid vaatama. Teiste seas on vaatamiseks ka Ülo Tambeki 1971 aastal valminud „Eldoraado“, mis peegeldab omamoodi sürrearistlikul moel põlevkivikaevureid õnneotsijatena.

Nagu Ivar Murd uuest suurprojektist rääkides pajatas, on tema suurimaks eesmärgiks festivali korraldades äratada kaugemanurga eestimaalastes Ida-Virumaa vastu uusi ja sügavaid tundeid, mis mitte ei tõrjuks, vaid tagasi meelitaks. Miks mitte läbi suurepärase kontsertelamuse.

Miks külastada: näha tolmust kaevanduselu läbi nüüdiskultuuri kvaliteetprisma

5. 48 tunni seikluselamus Ida-Virumaal

20.-22.juulil kogunevad Ida-Virumaale Eesti ja naaberriikide seiklussportlased, et panna oma vaim ja füüsis proovile 48h vältel. MATKaSPORT EXTAR 48h seiklusvõistlusega on ühtlasi tegu Eesti Meistrivõistlustega, kus segavõistkondade arvestuses selgitatakse selleaastane Eesti parim seiklusvõistkond.

/ Ida-Viru turismiklaster

Kuigi sellistel üritustel, kus kangemad meeskonnad (vaja läheb kolme liiget) läbivad jalgrattal 300, sõuavad paatidega 40 ja jooksevad-kõnnivad veel otsa 150-200 km, osalevad tavaliselt mitmed maailma ja Euroopa oma ala tipud, on ürituse formaat selline, et ka tavaharrastaja selle mugavalt kaasa teha suudaks. Seega sobib võistlus igaühele, kes soovib kogeda seiklust ja nautida Ida-Virumaa looduse kontraste. Vaja on positiivset suhtumist, väikest kaardilugemise oskust, sobilikku riietust ja kahte head sõpra. Samal ajal tormavad rogaini maailmameistrid ning erinevate spordialade tipud suurema punktisaagi järele lihtsalt kiiremas tempos ja vahetusalades saavad kokku nii võidu nimel võistlejad kui loodusenautijaist matkajad.

Kuigi seikluslikke rogaine korraldatakse aegajalt üle Eesti, teeb Ida-Virumaa võistluse eriliseks just piirkonna mitmekesisus. Ikkagi seiklusmaa! Loodus, rabad ja sood. Tööstusmaastik teisalt. Kõik see vaheldub kahe ööpäeva jooksul korduvalt. Ja nagu rajameister ning peakorraldaja Heigo Põld lubas, on sel suvel pakkumises on ka hulga kohti, kuhu lihtsurelik oma elus muidu kordagi ei satuks.

/ Ida-Viru turismiklaster

Vihjena niipalju, et tänavusel üritusel saab olema Ida-Virumaa matka ning seikluse legendi Enn Käisi nimeline etapp, mille märgusõnadeks võiksid olla mõõdukas ekstreemsus ja lugematud joad. Kuigi veel pole paigas kõik seikluse detailid, tasub möödunud kordadest meenutada, et korraldajad on pakkunud eripäraseid lisaülesandeid, kus on vaja olnud üles ronidaa joast, teha jäiga kõiega benzihõpe, on vaja olnud kanuust ronida sillale ja laskuda kiirevoolilisel jõel paati tagasi! Sellell aastal saavad osaleda kogeda uusi toredaid lisaülesandeid.