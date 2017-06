Inglased on vihased põlenud hoonet pildistavate turistide peale

Londoni kõrghoone põlengus sai surma 79 inimest ning turistide jaoks on see ligitõmbavaks atraktsiooniks. Londoni elanikud aga on piirkonda üles seadnud sildid, mis kutsuvad pildistajaid surmaturismist loobuma, vahendab news.com.au.

Ühelt lähedalasuvalt sildilt võib lugeda: «Grenfelli tragöödia ei ole turismiatraktsioon. #selfied». Kohalikud on turistide käitumisest tõsiselt häiritud ja iga päevaga kasvab ka pahameel.

«Inimesed on turistidele öelnud, et nad näitaks üles veidi austust ja, et see ei ole õige aeg ega koht, kus pildistada, kuid turistid kõnnivad lihtsalt minema ja jätkavad pildistamist mujal,» sõnas naabruskonnas elav Lewis, kes kaotas tragöödias mitu sõpra.

«Sa ei taha turistidega vaidlema minna, sest see teema on lihtsalt liiga hell, kuid asi on jõudnud staadiumisse, kus tahaks lihtsalt nende juurde kõndida ja telefoni käest minema lüüa,» lisas ta. «See on võigas vaatepilt, mida leinas inimesed ei taha ega peakski nägema».

«Kõik need aastad selles majas käimist ja ma ei suuda siin lihtsalt seista ja seda vaadata, sest on liiga raske kujutada ette neid inimesi, kes püüdsid põgeneda ja nüüd on siin inimesed, kes lihtsalt käivad ringi ja naeravad,» väljendas Lewis nördimust.

Ka sotsiaalmeedias on väljendatud pahameelt tornmaja pildistavate turistide üle, sest sageli ei käitu nad ka austusega, vaid teevad endast pilte, suured naeratused näol.