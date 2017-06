Mida tasub teada, kui reisid esmakordselt Türki?

Gurmeetoidud – väljakutse eestlase maole

Türgi on kuulus oma erilise köögi, maitsvate puuviljade ja traditsiooniliste maiustuste poolest. See on köök, mis oma lõhnade ja maitsete paljususega võlub igaüht, kes armastab maitsvalt ja külluslikult süüa. Kuid oluline on meeles pidada, et Türgi köögis kasutatakse palju meile harjumatuid maitseaineid, seetõttu on reisi esimestel päevadel soovitatav toite maitsta vähehaaval, et magu harjuks uute maitsetega.

Toit on Türgis väga kvaliteetne, kuid sama ei saa öelda kraanivee kohta. Reisi ajal tuleks juua pudelivett, et vältida seedehäireid. Lisaks ei tohiks tarvitada pesemata puuvilju ja tagada pidevalt käte puhtus.

Jootraha – alati ja igal pool

Traditsioon tänada kvaliteetselt ja meeldivalt osutatud teenuste eest kehtib pea kõigis kuurortlinnades. Türgis ootab jootraha iga teenindaja, nii et on tähtis alati kaasas kanda veidi sularaha. Reisikorraldaja Kidy Tour tootejuhi Elja Aleksandrova sõnul jäetakse jootraha kindlasti hotelliteenindajatele, kes aitavad kanda kohvreid, samuti toateenijatele ja autojuhtidele, kes teid sõidutavad. Tavaline summa on üks euro või dollar, kuid summa võib kõikuda olenevalt teie heldusest.

Restoranides kehtib veidi teistsugune reegel – Türgis on tavaks jootrahaks jätta 10-15% arvel näidatud summast. Kui pärast maitsvat õhtusööki tulete tagasi hotelli taksoga, ümardage summa sõidu eest.

Tingimine on Türgis kultuuri osa

Türgile, nagu ka teistele Idamaadele, on iseloomulik tingimine – see on traditsioonide lahutamatu osa. Türgis saab tingida vaid seal, kus ei ole fikseeritud hindu ega skaneerita triipkoode, nii et kui soovite lihvida enda läbirääkimisoskusi ja osta odavalt, on seda kõige parem teha turul.

«Puhkajatele tunduvad müüjad Türgis sageli pealetükkivad. Siin ongi müüjatel kombeks pealetükkivalt kaupu pakkuda ja algatada pikki läbirääkimisi hindade osas. Türgis erineb müük meile harjumuspärasest protsessist – müüjad kutsuvad ostjaid teed jooma ja üritavad näidata kõiki kaupluses olevaid kaupu. Kuid oluline on mitte unustada, et kui tingimise ajal on müüja nõustunud teie pakutud hinnaga, on selle eseme ostmata jätmine väga ebaviisakas. Te lausa solvaksite sellega müüjat,» õpetab Elja Aleksandrova.

Olge ka puhkuse ajal valvsad

Nagu paljudes teistes turistide meelispaikades, on ka Türgis taskuvargaid, seetõttu tuleb tähtsad asjad hoida enda lähedal. Turistide ohutuse eest kannab Türgis hoolt palju politseinikke ja tänavatel on valvekaamerad, kuid linnamelu on tõeline taskuvaraste paradiis.

Öösel ei soovitata jalutada kõrvalistel tänavatel ega hakata vestlema võõraste või kahtlaste isikutega. Lisaks on oluline olla valvas liikluses – ka märgistatud ülekäigurajal tasub olla tähelepanelik, kuna liikluskultuur ei soosi siin jalakäijaid.

Dokumente kandke endaga kaasas

Osa siin ära toodud nõuandeid on aktuaalsed, olenemata reisi sihtkohast. Näiteks kui soovite hotelli sisse registreeruda, ei tohi maha jätta reisidokumenti ja hotelli broneeringukinnitust. Kui te ei peatu hotellis üksi, on kõige parem, kui hotelli broneeringu dokumentidega tegeleb seltskonnast üks isik – nii ei tekita te registratuuris segadust ja järjekorda.

Kui registreerimisprotseduur on tehtud, saate magnetkaardi, mis avab toaukse ja aktiveerib toas elektri. Kaarti tasub hoolikalt hoida, kuna kaotatud kaardi eest tuleb maksta.

Hotellis elamise eeskirjad

Kuigi igal hotellil on omad reeglid, kehtivad paljudes neist samad põhimõtted. Soojale maale tulnud puhkajate meelistegevus on päevitamine ja meres suplemine. Kuid oluline on teada, et hotellitoas olevad käterätikud on kasutamiseks vaid toas. Paljudes hotellides on spetsiaalsed rannakäterätikud, mida antakse välja käterätikute kaardi alusel.

Hotellides, kus on «kõik hinnas» toitlustus, on minibaar enamasti tasuta ja seda täiendatakse hotellis kehtivas korras. Kuid teinekord kehtib sellele teenusele lisatasu, mille hinnakiri peab olema toas nähtavas kohas. Kui toas ei ole minibaari hinnakirja, tasub selles küsimuses pöörduda hotelli administraatori poole, kes annab kogu informatsiooni kõigi kehtivate tingimuste kohta. Lisaks saate registratuuritöötajatelt paluda teenuste ja hotelli kirjeldust, millest leiate kogu olulise informatsiooni.