Kuidas valida ja hooldada perepuhkuseks sobilikku telki?

Kui reisid lastega, siis vali kindlasti ruumikas telk, kus saab ka püsti seista, annab Hansaposti veebikaubamaja tootejuht Kadri Paide nõu.

Hädapärast mahub neljaliikmeline pere ka kolmekohalisse telki, aga kõigi mugavuse huvides võiks valida hoopis viiekohalise telgi. Kindlasti võiks olla telgil sääsevõrguga ventilatsiooniavad, mis takistavad nii ebamugavust tekitava kondensvee tekkimist kui tõrjuda tüütuid putukaid.

Ole vihmaks valmis

Eesti oludes peab alati olema valmis vihmaks. Iga telkija hirmuunenäoks on vihmast läbiimbunud ja lirtsuv telk. Juba telki valides on tähtis jälgida vihmakindlust millimeetritest, mis on iga toote pakendile märgitud. Alla 1000 mm märgistusega telki tasub valida tõesti vaid siis, kui on plaanis ööbida telgis paaril vihmavabal ööl aastas. Perepuhkusele minnes võiks vastav number jääda 1500 ja 2000 vahele, selline telk peab kenasti vastu suvisele vihmasabinale. Kui telkida peab saama ka paduvihmas, tuleb valida 3000 mm veekindlusega telk.

Telki ostes kontrolli, kas kõik kinnitusvahendid ja muud strateegilised kohad on tugevdatud konstruktsiooniga. Tugevdused on olulised nii selleks, et telk tuulega ära ei lendaks kui ka selleks, et vesi ja niiskus nurkadest sisse ei imbuks. Veekindluse huvides võiks kontrollida ka telgi õmblusi – kas väliskihi ja sisekihi õmblused on ikka teibitud.

Profitelk ei sobi perepuhkuseks

Aastaringseks kasutamiseks mõeldud profitelgid on perepuhkuseks reeglina liiga väikesed ja mõeldud ööbimiseks ekstreemsetes oludes. Küll jäävad lihtsa peretelgi ja profitelgi vahele nn nelja aastaaja matkatelgid, mis taluvad ka mõõdukalt külmakraade ja lund. Seega kui suund võetakse näiteks mägedesse, tasub selline telk soetada. Halva ilma korral annavad telgile eelise topeltsissepääsud. Kui telgis on mitu matkajat saab kasutada üht sisenemiseks ja teist väljumiseks, eriti oluline on see tormi korral, mil väljuda tuleb alati allatuult.

Sobiva telgi kõrval on sama tähtis ka hingav, kerge ja soe magamiskott. Magamiskotti ostes jälgi, millisest materjalist see on valmistatud ning milline on soovituslik mugavustemperatuuride vahemik ehk millise temperatuuri juures tagab magamiskott hea une. Kui võiks arvata, et looduslikud materjalid on kõige paremad, siis nii see ilmtingimata ei ole. Üldiselt imavad sünteetilise täidisega magamiskotid vähem niiskust ning on kergemini kuivatatavad ja puhastatavad. Kindlasti tuleb magamiskott pärast reisi puhtaks pesta ja korralikult ära kuivatada.

Ära anna kallist telki lastele mängimiseks

Enamik telke ei kannata eredat päikesekiirgust – see vähendab veekindlust ja telgi tugevust ning muudab värvi. Seega pole mõistlik matkamiseks mõeldud kallist telki lasta lastel nädalate viisi päikeselises aias mängimiseks kasutada, pigem soeta selleks teine ja soodsa hinnaga telk.

Pärast reisi tuleb telk alati põhjalikult puhastada ja niiske telk ära kuivatada, nii pikendad oluliselt telgi eluiga. Paraku on siin omamoodi dilemma – kui pakid kokku niiske telgi, läheb see hallitama. Kui jätad telgi liiga pikaks ajaks lõõskava päikese kätte kuivama, muudab päikesekiirgus telgi katte hapraks. Seega tasub telki võimalusel kuivatada varjulises kohas, kus õhk liigub.