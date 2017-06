Kui palju maksaksid tänapäeval nende maailmaimede ehitamised?

Tasub meeles pidada, et mastaapsete ehitiste puhul võib eelarve kasvada palju suuremaks, kui see oli algselt planeeritud, vahendab The Telegraph. Heaks näiteks on Eurotunnel, mille ehituskulud kasvasid ettenähtust kaks korda suuremaks, muutes tunneli oma aja kalleimaks ehitusprojektiks.

Ehitusettevõte Travis Perkins hindas, kui palju raha ja aega kuluks tänapäeval nende seitsme maailmaime tegemiseks. Loendi aluseks on 2007. aastal Šveitsi korporatsiooni koostatud «uute» maailmaimede nimekiri (inglise keeles New Seven Wonders of the World).

Suur Hiina müür – 62 miljardit eurot, 18 kuud

Suur Hiina müür / Vida Press

Kolosseum – 456 miljonit eurot, 2 aastat

Kolosseum / Vida Press

Taj Mahal – 80 miljonit eurot, 2 aastat

Taj Mahal / Vida Press

Lunastaja Kristuse kuju – 18 miljonit eurot, 9 kuud

Lunastaja Kristuse kuju / Vida Press

Machu Picchu – 18 miljonit eurot, 1 aasta

Machu Picchu / Vida Press

Chichen Itza – 5 miljonit eurot, 6 kuud

Chichen Itza / Vida Press

Petra – 1 miljon eurot, 1 aasta