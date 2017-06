Galerii: Rootsi põhjapoolseim linn üllatab kuldse saunaga

Viiemeetrine ehitis kannab nime Solar Egg ehk päikesemuna ning selle projekteerisid Stockholmist pärit kunstnikud Lars Bergström ja Mats Bigert, vahendab Lonely Planet.

Sauna välispind on kuldse kattega, mis peegeldab ümberkaudset maastikku. Omapärane saun mahutab korraga kaheksa inimest, kes võivad seal võtta kuni 85-kraadist leili.

Innovatiivne meistritöö peaks autorite sõnul olema linnaelanikele omamoodi monument. Nimelt on linn sunnitud kolima kolme kilomeetri kaugusele endisest asukohast, sest Kiruna elanike peamiseks sissetulekuallikaks olev rauamaagikaevandus laieneb. Kaevanduse suurenemise tõttu võib ehitiste alune pind muutuda ebastabiilseks ning inimeste jaoks on turvalisem ümber kolida. Kaevanduse olulisust rõhutades ütles Bilgert: «No mine, no town», eesti keeles «pole kaevandust, pole linna».

Sauna on võimalik turistidel Kirunas külastada septembrini, pärast seda läheb päikesemuna ringreisile teistesse Põhja-Rootsi asulatesse.