Miks hakkab kohver tihti küljelt küljele kõikuma ning kuidas probleem lahendada?

Pariisi Diderot Ülikooli teadlaste rühm tegi nii teoreetilisi kalkulatsioone kui ka katseid, mis andsid ka küsimusele vastuse, kirjutab New Scientist. Katsetes kasutati kaherattalise kohvri mudelit, mis asetati jooksulindile, et näha, kuidas tasakaalus kohver hakkab mõne asja ettejäämisel järk järgult vänderdama ning kukub külili.

Teadlased leidsid, et kui kohvrile jääb ette mõni takistus, lööb see reisikoti hetkeks kaldu ning nii hakkab see küljelt küljele liikuma. Kohvri edasi tõmbamisel on jõud käe ja kohvri kummagi ratta vahel diagonaalne liikumissuunale, see paneb sumadani liikuma keskele, iga kord kui raskuskese on liikunud ühelegi kummastki rattast, põhjustades võbelemise.

Väga aeglase liikumise või väikese takistuse korral lakkab kõikumine iseenesest, kuid normaalse liikumiskiiruse korral võib kohver tõesti ümber kukkuda.

Üllataval kombel on viis, kuidas lõpetada kohvri võbelemine, mitte seisma jääda, vaid tõsta kiirust. Tempoka liikumise puhul kõigub kohver ning jõuab õigesse tasakaaluasendisse palju kiiremini.