Suvesoovitus: Kuus üritust, mida sel nädalal külastada

1. Tänavakunsti festival Mextonia, Tallinn (14.06-22.06) - Eesti kunstnikud koostöös Mehhiko kunstnikega loovad linna avalikku ruumi suuremõõtmelised seinamaalingud, mis on inspireeritud Eestile olulistest kultuurisümbolitest. Festivaliga väljendatakse austust inimkonna ja kultuuride mitmekesisuse vastu, tunnustatakse Eesti ajaloo- ning kultuuripärandit kaasaegses vormis. Vabatahtlikud kunstnikud annavad uue näo soditud seinteele, piirdeaedadele või jalakäijate tunnelitele viies festivali sõnumi nii kohalikele kui ka külalistele. Kokku luuakse üle 30 seinamaalingu. Festival on mehhiklaste juubelikingitus Eestile riigi 100. sünnipäevaks.

2. Tere, Pärnu suvi! (21.06) - Suurejooneline suve avamine ja vabaõhukontsert. Traditsiooniliselt annab Tallinn Pärnule üle suvepealinna tiitli.

3. Pärnumaa Võidupüha maraton (22.06) - Kogu pere spordipeo distantsivalikus on kuninglik maraton, poolmaraton, ning lastejooksud. Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris süüdatud mälestustuli rändab jooksjate kantuna mööda ajalooliste ja loodusvaatamisväärustega palistatud rada Vabariigi sünnilinna, et juba järgmisel päeval süttida Võidupüha tähistavaks võidutuleks. Erakordselt kaunis rada, sportlasi innustav suviselt muretu publik ning võimas emotsioon, mis kaasneb lõpujoone ületamisega Pärnu kesklinnas – need on märksõnad, mis iseloomustavad sündmuse atmosfääri.

4. Laulud Sõdurile 2017, Rakvere (22.06) - Heategevuslik kontsert “Laulud sõdurile” toimub 22. juunil ja esmakordselt jõuab see Rakvere Spordihalli, kus esinevad Birgit Sarrap, Elina Born, La La Ladies, Daniel Levi, Kõrsikud, Rolf Roosalu ning Jaan Sööt. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel ning kontserdist teeb otseülekande ka ETV. Kontserdil kogutud heategevusliku rahaga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada raskelt vigastatud või teenistuses surma saanud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust.

5. Otepää 14h rogain 2017 (24.06) - Otepää 14h treeningrogain on ellu kutsutud eesmärgiga pakkuda võimalust treenida Lätis toimuvateks rogaini maailmameistrivõistlusteks(18.-19.08.2017). Otepää kuppelmaastik ja läbitavus pakuvad selleks just sarnaseid tingimusi. Vaid 24 võistkonnal avaneb võimalus 24. juunil eksklusiivseks treeninguks, kus on võimalik harjutada rajaläbimise planeerimist ja koostööd ööpimeduses läbi võistlusmomendi. Rogainile on oodatud piisava ettevalmistusega orienteerumise ja seiklusspordisõbrad.

6. Kabli Päikeseloojangu Festival, Pärnumaa (25.06 - 30.07) -Traditsiooniline kultuurifestival väikeses Kabli rannakülas toob kuu aja jooksul kokku Eesti parimad muusikud ning põnevaimad inimesed. Festivali kaunistavad kontserdid klassikast jazzini, väljapeetud salongiõhtud, kirjanduse- ning filmiüritused, legendaarsed Jüri Aarma vestlusõhtud põnevate Eesti inimestega, hommikutundideni kestvad rannapeod ja ehedad külasimmanid. Festivali üritused toimuvad kaunites paikades Kabli rannakülas ja ümbruskonnas. Lisaks kultuurielamustele pakuvad tõelist naudingut kaunid päikeseloojangud Kabli rannas.

Üritused on kokku kogutud Puhka Eestis lehelt.