Maldiivid puhastavad hämmastaval moel ookeanit

Maldiividel tekib iga päev umbes 500 tonni prügi, millest suur osa on teistelt maadelt randa uhtunud. Saare ainuke prügikeskus asub Thilafushi saarel ja on oma võimekuse piiril, raskustesse on sattunud ka saare elanikud ja loomad, vahendab Lonely Planet.

Riigi valitsus tuli välja aga ambitsioonika plaaniga saareriiki kaitsta. Valitsus asus koostööd tegema kalalaevadega, kes kalaretkede ajal püüavad ookeanist kokku ka kõik prügi, toimetavad selle seejärel pealinna Malesse, kus see omakorda pannakse kaugliini laevadele ja saadetakse plastiku taaskasutuskeskustesse.

Maldiivid teevad muuhulgas koostööd ka Adidasega ja üheskoos on juba viit miljonit plastikpudelit kasutatud plätude, jooksutossude ja spordiriiete tootmisel. Muuhulgas on sel viisil riided selga saanud Hispaania jalgpalliklubi Real Madrid.

Varasemalt on Maldiivide valitsus appi kutsunud koolilapsed, kes moodustasid koristussalgad ja randasid prügist puhastasid. Lisaks viidi 2015. aastal sisse 400 protsendiline plastikumaks kõikidele sissetoodud kilekottidele. Sellest hetkest alates on Bodufolhudhoo, Maalhose, Ukulhasi ja Keyodhoo saared muutunud täielikult kilekottide vabaks ja loodetavasti laieneb see varsti ka teistele saartele.