Kas pardameeskonnale peaks jootraha jätma?

Need, kes on harjunud jootraha jagama, väidavad, et kuna kvaliteetne teenindus on hääbuv kunst, siis tuleks tunnustada neid, kes sellega hästi hakkama saavad. Teised on aga kindlad, et leidub ka efektiivsemaid viise inimeste kiitmiseks, kui jootraha andmine ja nii taaskord ühe põlvkonna üles kasvatamine, kes sõltuvad vaid jootrahast, vahendab USA Today.

Lennunduses on piirid üsna hägused, mõned lennufirmad innustavad oma reisijaid jootraha jätma, teised on aga selle täielikult ära keelanud. «Pardameeskonnale ei tohiks jootraha anda,» on endine stjuardess Jo Jo Harder kindel. «Ma saan aru, et inimestel tekib soov seda teha, kuid see ei ole lubatud».

Samas mõni lennufirma seda pahaks ei pane. Pigem kehtib reegel, et esimest korda peab meeskonnaliige keelduma ja kui pakkumist jätkatakse, on tal lubatud see lõpuks ka vastu võtta. «Kõige suurem jootraha, mille kunagi sain, jäeti mulle tühja pähklikotti,» meenutas Southwest Airlinesi stjuardess Lauren Cashman. Ta lisas, et reisija oli Las Vegases suure summa võitnud ja tahtis seda lihtsalt teistega jagada. Nii peitis ta pähklikotti 600 dollarit.

Siiski leidub ka teisi mooduseid, kuidas hea teenuse eest tänu näidata. Alustuseks piisaks juba meeskonna tänamisest. Kuigi see tundub elementaarne, teevad seda siiski üsna vähesed reisijad, mistõttu võib vaid ühe sõnaga mõne inimese päeva tõesti paremaks muuta.

Ka tänada võib mitmel viisil. Kindlasti meeldiks meeskonnale, kui reisijad võtaksid vaevaks ja kirjutaksid neile positiivse tagasiside näiteks lennufirma sotsiaalmeedia lehele. See mõjub paremini, kui ükski jootraha, sest nii annad neile võimaluse saada parema palga või isegi ametikõrgendust.

Kui restorani teenindajad elavad sageli tõepoolest vaid jootrahast, siis tavaliselt on pardameeskonnapalk niivõrd kõrge, et nad tegelikult jootraha ka ei vaja. Seetõttu ei innusta isegi salongipersonal ise jootraha andmist, sest on oht, et siis lähevad lennufirma omanikud sama rada, kui restoranipidajad ja hakkavad oma töötajatele maksma nii vähe palka, et nad peavadki end jootraha elatama.

Alternatiivid jootrahale: