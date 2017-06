Mürgine aur lennukis võib tekitada tõsise tervisehäda

Uuringus võeti vaatluse alla 200 pardameeskonna liiget ning selgus, et halva õhu ja tervisehädade vahel oli otsene seos. Stirlingi ülikooli teadlased avastasid, et kehva kvaliteediga õhu hingamistest tekkis inimestel peavalu, uimasus ning isegi hingamis- ja nägemisraskused, vahendab news.com.au.

«Terviserikete ja disainitunnuse vahel, mis laseb mootoriõlil ja teistel vedelikel salongi õhku saastada, on otsene seos,» sõnas Stirlingi ülikooli uurijate meeskonna liige dr Susan Michaelis.

Teadlased tegid kaks katset, et hinnata pardameeskonna turvalisust, vaadeldes nende töötingimusi ja sümptomeid. Üks katse uuris lähemalt pilootide tervist ning selgus, et 88 protsenti neist on teadlikud, et hingavad saastatud õhku.

65 protsenti pilootidest andsid teada terviseriketest ja 13 protsenti said rikete tagajärjel surma või põdesid mõnd kroonilist haigust.

Teine katse uuris lähemalt õlilekkeid. Selgus, et 80 protsendiga nendest käis kaasas ka mürgise auru eraldumine. Kõik juhtumid leidsid aset hetkel, mil lennuk valmistus õhkutõusuks või juba lendas. Kahel kolmandikul juhtudest leiti, et auru eraldus ka enne ja pärast õlileket.

«Me näeme sellest, et pardameeskond puutub järjepidevalt vähesel määral kokku saastunud õhuga ja see kehtib mõneti ka sagedaste lendajate kohta. Teadusliku tõendusmaterjali põhjal teame, et selline kokkupuude võib põhjustada tervisekahjustusi,» sõnas Ulsteri ülikooli toksikoloogia professor Vyvyan Howard.

Stirlingi ülikooli andmete alusel puutus 2015. aastal mootoriõli mürgiste aurudega kokku 3,5 miljardit reisijat ja pool miljonit pardameeskonna liiget.